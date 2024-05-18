Навчання проходять в Естонії в умовах, близьких до українського фронту.

На масштабних військових навчаннях НАТО, які тривають в Естонії, Франція тренує спеціальний підрозділ, який "стане в нагоді в Україні". Про це пише французьке видання RTL.

Зазначається, що в навчаннях в Естонії беруть участь 14 000 військовослужбовців НАТО. Мета — показати Росії, що вторгнення в цю країну було б поганою ідеєю.

"І наша армія скористалася нагодою перевірити навички новенького підрозділу, який стане дуже в нагоді в Україні. Група FRAN, відповідальна за непомічений вихід за межі лінії противника, надання розвідувальної інформації та захоплення окопів", – пише французьке видання.

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Старший сержант Квентін, який бере участь в навчаннях, розповів кореспонденту про те, які навички відпрацьовує його підрозділ.

"Ми будемо проникати ближче до ворожих ліній або навіть обходити їх. Звідти у нас буде два рішення з точки зору розвідки. Запустити безпілотник або по-старому – очима", – розповів він.

За словами французького солдата, на тренуваннях в Естонії вони можуть відпрацьовувати свої навички приблизно на такому ж рівнинному ландшафті, як в Україні. "Тому для нас це дуже цікаво", - пояснює він.

Ці солдати тренуються годинами сидіти в кущах у камуфляжному одязі та використовувати компактні безпілотники для розвідки. Окрім простого спостереження за активністю ворога цей спеціалізований підрозділ також відповідає за виявлення ворожих позицій, пошук точок входу у ворожі траншеї та навіть за координацію дій штурмових підрозділів.

"Ми просто будемо там, щоб за допомогою безпілотника допомогти підрозділам, які збираються потрапити в траншею, кажучи: "Гаразд, там, за 20 метрів перед вами, є один хлопець, є два хлопці", – пояснює учасник навчань.

Країни НАТО дискутують про відправку військ в Україну

Як писав УНІАН, уряд Естонії "серйозно" обговорює можливість відправки військ у західну Україну, щоб узяти на себе "тилові" функції і тим самим вивільнити українські війська для боротьби на фронті.

За даними джерел The New York Times, союзники по НАТО все ближче до того, щоб відправити військових в Україну для навчання українських військ. Цей крок стане ще одним розмиванням колишньої "червоної лінії" і може втягнути Сполучені Штати і Європу у військовий конфлікт ще більше.

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