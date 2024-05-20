Відомо, що поставка має відбутися наприкінці червня.

Іспанія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні. До нього увійдуть танки Leopard та боєприпаси.

Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише El Mundo. Відомо, що поставка має відбутися наприкінці червня.

Зазначається, що така заява пролунала під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-22"). Міністр також наголосила на важливих зусиллях, яких Іспанія вже докладає, і особливо відзначила підготовку українських солдатів.

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Військова допомога Україні: інші новини

Днями в Міноборони Німеччини повідомили, що Україна отримає від Литви шість РЛС Amber-1800. Станція Amber-1800 призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів, їхніх координат по азимуту та дальності. Amber-1800 залежно від потужності різних висотах може виявляти цілі на відстані до 400 км.

Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що в Україну "з тижня на тиждень" йтиме постійний потік військової і безпекової допомоги з Штатів. Таку заяву він зробив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-22"), яке відбувається у віртуальному форматі.

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