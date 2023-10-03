Президент США зазначив, що "американці - відповідальна нація", і закликав конгресменів "діяти відповідно".

Президент США Джо Байден закликав спікера Кевіна Маккарті та республіканську більшість у Палаті представників підтримати надання допомоги Україні. Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"Спікер Маккарті і республіканська більшість Палати представників повинні стримати своє слово і забезпечити підтримку, необхідну для допомоги Україні в її захисті", - заявив Байден.

Президент США також зазначив, що "американці - відповідальна нація", і закликав конгресменів "діяти відповідно".

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Допомога Україні від США - що відбувається

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня американський Конгрес ухвалив резолюцію про тимчасове фінансування уряду США. Однак, в нього не включена допомога Україні. У МЗС України закликали не панікувати з цього приводу, оскільки незабаром буде прийнятий повноцінний бюджет.

Джо Байден заявив, що США не можна допустити зупинку підтримки України, а глава Пентагону Ллойд Остін закликав збільшити фінансування. Більше того, Пентагон у своєму листі, який публікує Associated Press, попередив Конгрес США, що у нього закінчуються гроші на заміну зброї, яку США відправили в Україну. Зокрема, США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування Києва в рамках ініціативи сприяння безпеці України.

Днями Спікер Палати представників США Кевін Маккарті поставив ультиматум для продовження допомоги Україні. Він зазначив, що на американському кордоні помирає більше громадян його країни, ніж на війні в Україні. Тому, перед тим як допомагати Україні, потрібно забезпечити безпеку кордонів США.

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