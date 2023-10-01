Міністр оборони Британії також закликав британські оборонні фірми відкривати заводи в Україні.

Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, який уже встиг відвідати Київ, повідомив, що британські війська вперше будуть розміщені в Україні. Такі плани вже обговорюються з військовим керівництвом.

В інтерв’ю The Telegraph Грант Шаппс сказав, що він вів переговори з керівництвом британської армії про перенесення офіційної програми навчання українських воїнів під керівництвом Великої Британії безпосередньо в Україну, щоб не покладатися на бази Британії та інших членів НАТО. Він також закликав британські оборонні фірми відкривати заводи в Україні.

Зазначається, що минулого тижня Шаппс відвідов Україну. За його словами, він обговорив з Володимиром Зеленським, яку роль ВМС Британії можуть зіграти у захисті комерційних суден від атак Росії в Чорному морі. Журналісти наголошують, що обидва цих кроки означатимуть значну ескалацію участі Великої Британії в захисті України від путінського вторгнення.

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"Розгортання британських військ в Україні або надання військово-морської підтримки в Чорному морі означало б значну ескалацію участі Великої Британії в конфлікті. Але слова пана Шаппса також, схоже, знаменують зміну підходу уряду до публічного обговорення розгортання контингенту", – йдеться у матеріалі.

Війна в Україні: позиція Британії

Велика Британія є одним із найбільших постачальників військової допомоги України. Від початку повномасштабного вторгнення країна підтримувала нашу державу, надаючи зброю, фінансову підтримку та гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що саме Велика Британія стала першою країною, яка надала Україні далекобійні ракети. Йдеться про Storm Shadow, передачу яких офіційно підтвердив у травні тоді ще міністр оборони Британії Бен Воллес. Ці ракети вже застосовувалися на фронті.

Також Британія передала Україні танки Challenger.

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