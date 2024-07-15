Незважаючи на нове рішення центрального уряду, деякі вищі навчальні заклади вирішили продовжувати повністю або частково фінансувати навчання українських студентів.

З 2024 року українці, які закінчили заклади середньої освіти і склали випускні іспити в Литві, будуть підпорядковуватися тим же загальним правилам вступу, що і громадяни Литви.

Уряд Литви більше не покриватиме витрати на навчання для українських біженців у вищих навчальних закладах країни. Про це пише LRT з посиланням на литовське Міністерство освіти. Зміни ухвалили на прохання України.

Зазначається, що з 2022 року Литва дозволила українцям, які втекли від війни, навчатися у своїх вищих навчальних закладах безкоштовно. Студенти, які раніше вступили до вишів, зможуть закінчити їх без сплати за навчання, зауважує видання.

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Починаючи ж з цього року, українці, які закінчили середню освіту і склали випускні іспити в Литві, будуть підпорядковуватися тим же загальним правилам вступу, що і громадяни Литви, і зможуть претендувати на бюджетні місця в державних університетах і коледжах. У Міносвіти Литви кажуть, що відповідне рішення ухвалено на прохання України.

"Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на даний момент немає необхідності переносити навчання в інше місце", – додали в міністерстві.

Водночас, незважаючи на нове рішення центрального уряду, деякі вищі навчальні заклади – Вільнюський коледж, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса та Університет Вітовта Великого (VDU) – вирішили продовжувати повністю або частково фінансувати навчання українських студентів.

Українські студенти наразі навчаються у 17 литовських вищих навчальних закладах, найпопулярнішими з яких є Вільнюський університет, VDU, Вільнюський технічний університет, Каунаський технологічний університет та Вільнюський коледж.

У цих закладах навчається близько 1100 українців, з них близько 500 – у Вільнюському університеті. Найпопулярнішими спеціальностями серед українських студентів є бізнес-адміністрування, інформаційні технології, системи штучного інтелекту, архітектура, інженерія та комунікації.

З лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну, литовський уряд пропонує щомісячні гранти у розмірі 300 євро та покриває 60 відсотків вартості навчання на бакалаврських програмах, а решту покривають університети чи коледжі.

Для аспірантів уряд покриває повну вартість навчання. Міністерство освіти країни виділило понад 11 мільйонів євро на підтримку українських студентів у 2022-2024 роках.

Освіта і війна

Як повідомляв УНІАН, через повномасштабну війну, в Україні скасували проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Натомість запровадили інший формат іспиту – Національний мультитест (НМТ).

За словами головної директорки-координатора ГО "Донбас СОС" Віолети Артемчук, українські абітурієнти, які навчалися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), можуть вступити до українського ВНЗ без наявного атестата про закінчення середньої школи. Для того, щоб їм зарахували програму середньої школи, вони мають скласти два іспити – це історія України та українська мова, а також фаховий іспит в обраному ВНЗ.

Як зазначила Артемчук, через складність виїзду, іспит можна складати онлайн. Також, спрощена процедура дає можливість зарахування за Квотою 2 – в кожному ВНЗ певна кількість місць передбачена під вступ для абітурієнтів з ТОТ. Тобто, в них є гарний шанс вступити до рейтингових ВНЗ на бюджетну форму. Також є гарантії надання гуртожитку, соціальної стипендії.

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