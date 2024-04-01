Вона може мати вид позики.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон планує внести пакет допомогу України на розгляд, коли конгресмени повернуться з канікул. Він очікує, що допомога включатиме "деякі важливі нововведення".

Як пише The Hill, в інтерв’ю "Недільний вечір в Америці з Треєм Гоуді" Джонсон зазначив, що США можуть надати Україні допомогу у виді позики. Ця ідея набула популярності на початку березні й може пом'якшити занепокоєння консерваторів.

Джонсон також висловився щодо закону про REPO для українців (угода з продажу цінних паперів, що передбачає їх зворотний викуп). Цей документ уповноважує президента конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні для використання проти Росії.

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"Закон про REPO, знаєте, якщо ми можемо використовувати конфісковані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія. Навіть президент Трамп говорив про концепцію позики, де … ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо це у відносинах, щоб вони могли повернути нам це, коли прийде час", - зазначив спікер.

Війна в Україні - допомога США

Як повідомляв УНІАН, Сенат США ухвалив законопроект про виділення 60 млрд доларів допомоги Україні, але Джонсон не виніс його на голосування. Він вимагав, що спочатку має бути продовжено фінансування американського уряду.

22 березня Сенат США схвалив законопроект про фінансування уряду, а вже 24-го президент Джо Байден підписав документ.

Нещодавно один з республіканців заявив, що Палата представників Конгресу США проголосує за фінансову допомогу Україні після великодніх канікул.

Він підтвердив, що разом із колегами по Палаті представників просувають петицію про звільнення Майка Джонсона з посади спікера, щоб дозволити голосувати за їхній законопроект, який поєднує фінансування України та безпеки кордонів.

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