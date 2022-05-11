Документ повинен затвердити Сенат Конгресу та підписати президент США Джо Байден.

У США схвалили масштабний пакет допомоги Україні на загальну суму близько 40 мільярдів доларів. Документ охоплює збільшення фінансування повноважень президента.

Про це стало відомо під час засідання Палати представників США.

За словами американського політика Чака Шумера, пакет допомоги Україні схвалила Палата представників, тепер Сенат "прийме швидкі заходи", щоб затвердити його та відправити на підпис президенту США Джо Байдену.

Зазначається, що документ включає збільшення фінансування повноважень президента до 11 мільярдів доларів. Таке рішення дозволить адміністрації Байдена відправляти військову техніку та зброю із запасів США, що є одним з основних способів оперативного постачання Україні військової техніки.

На ці цілі Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів, але законодавці вирішили виділити ще 3,4 мільярда доларів на військову допомогу й стільки ж для розв'язання гуманітарних питань.

Спочатку 33 мільярди доларів повинні були розподілити наступним чином:

20,4 мільярда доларів військової допомоги;

8,5 мільярда доларів економічної допомоги:

3 мільярди доларів для розв'язання гуманітарних питань й проблем глобальної продовольчої безпеки.

Як раніше повідомляв УНІАН, 7 квітня Сенат Сполучених Штатів прийняв закон про ленд-ліз для України, а 28 квітня це зробила Палата представників США.

Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

9 травня президент США Америки Джо Байден підписав закон про ленд-лізу для України. Керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що закон розрахований на 2022 і 2023 роки і передбачає укладення міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь з асортименту оборонно-промислового комплексу США.

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