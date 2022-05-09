Президент Володимир Зеленський вважає історичним кроком підписання президентом США Джо Байденом закону щодо ленд-лізу для України.
Про це Зеленський написав у Twitter після того, як стало відомо, що Байден сьогодні підписав відповідний закон.
"Вдячний президенту Байдену і народу Сполучених Штатів за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому", - зазначив Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон про ленд-ліз для України, а 28 квітня це зробила Палата представників США.
Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.
9 травня президент США Америки Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.
Раніше УНІАН розповідав, на яку підтримку від даного ленд-лізу може розраховувати Україна.