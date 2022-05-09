Президент переконаний, що демократію в Україні та в Європі буде захищено.

Президент Володимир Зеленський вважає історичним кроком підписання президентом США Джо Байденом закону щодо ленд-лізу для України.

Про це Зеленський написав у Twitter після того, як стало відомо, що Байден сьогодні підписав відповідний закон.

"Вдячний президенту Байдену і народу Сполучених Штатів за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон про ленд-ліз для України, а 28 квітня це зробила Палата представників США.

Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

9 травня президент США Америки Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Раніше УНІАН розповідав, на яку підтримку від даного ленд-лізу може розраховувати Україна.

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