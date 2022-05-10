Андрій Єрмак наголосив, що на дипломатичному рівні ленд-ліз є сигналом для всіх народів світу, що Україна переможе.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що передбачає підписаний президентом США Джозефом Байденом закон про ленд-ліз для України.

Про це він повідомив у Telegram.

Він нагадав, що закон розрахований на 2022 та 2023 роки та передбачає укладання міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь з асортименту оборонно-промислового комплексу США.

Співробітництво в рамках ленд-лізу регулюватиметься міжурядовими договорами, деталі яких будуть оприлюднені.

"Ми отримаємо високотехнологічну та ефективну зброю, поставки якої супроводжуватимуться навчанням наших бійців ЗСУ. І головне - закон про ленд-ліз дозволяє президенту США не узгоджувати допомогу щоразу з Конгресом. Це значно пришвидшить отримання озброєнь та іншої необхідної нам допомоги", - наголосив Єрмак.

За його словами, окрім зброї, Україна отримає допомогу "тим, що потрібно для перемоги".

"Якщо згадати історію Другої світової війни, то, окрім танків та літаків, США направляли в СРСР верстати, локомотиви, бронесталь, консерви. Зараз, так само, окрім озброєнь, можлива й інша допомога, включно з необхідними нам матеріалами, які ми узгодимо", - додав очільник ОП.

Крім того, ленд-ліз передбачає розгортання військових, логістичних та промислових потужностей, як в США, так і в Україні, а американський оборонно-промисловий комплекс запустить виробництво нової техніки та зброї для потреб України.

"Треба розуміти, що ми отримуємо доступ до ресурсів, щоб мати можливість перемогти Росію у війні за свободу. Ми будемо формувати перелік потреб, зокрема зброї, яка необхідна нам, а також співпрацювати з американськими союзниками щодо її постачання. І ми точно розширимо арсенал сучасних озброєнь та кількість воїнів, які будуть володіти цією зброєю. Армія стане ще сильніша, а перемога - ближча", - підкреслив Єрмак.

Він уточнив, що на дипломатичному рівні ленд-ліз є сигналом для всіх народів світу, що Україна переможе, і кожен має зробити для неї все, що може.

"Бо серце демократії сьогодні б‘ється у Києві та на нашій землі", - наголосив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Палата представників США ухвалила закон про ленд-ліз для України, 7 квітня закон підтримав Сенат. 9 травня президент Джо Байден підписав цей документ.

Закон покликаний прискорити передачу військової допомоги шляхом скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто безоплатно передавати озброєння за умови, що країна-одержувач заплатить пізніше.

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