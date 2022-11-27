Акції виявилися нечисленними, в кожному місті на протести вийшли до 200 осіб.

Протести проти надання Україні військової допомоги пройшли в містах Болгарії у суботу, 26 листопада. Учасники акції вважають, що Софія повинна дбати про свої збройні сили, а не брати участь у чужій війні.

За даними видання News.bg, протести пройшли в рамках загальнонаціонального "Маршу за мир та нейтралітет". Серед противників надання допомоги Україні почали збирати підписи на підтримку цього гасла.

Акції відбулися в Софії, Варні та Бургасі. У протестах взяли участь пару сотень людей в кожному місті.

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При цьому учасники акцій прийшли з прапорами Болгарії і плакатами, на яких були написані гасла. Крім того, були помічені червоні прапори, як у болгарських соціалістів, а також прапори так званої "ДНР".

Позиція Болгарії від війни в Україні - що відомо

Болгарія, як і багато інших європейських країн, надає Україні посильну допомогу в боротьбі з російськими окупантами. Ще в травні президент Володимир Зеленський і болгарський прем'єр-міністр Кирило Петков домовились про ремонт пошкодженої техніки ЗСУ.

У серпні виконуючий обов'язки міністра економіки Болгарії Александер Михайлов передавати, що Київ отримав 4200 тонн озброєння від Софії.

3 листопада парламент Болгарії схвалив поставки зброї в Україну. 6 листопада посол України в Болгарії Віталій Москаленко повідомив, що Київ запросив 30 видів озброєння.

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