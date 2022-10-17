На його думку, голосування за ініціативу буде успішним.

На першій сесії новообраного парламенту Болгарії 19 жовтня, проєвропейська коаліція "Демократична Болгарія" запропонує надати військову допомогу Україні.

Про це в у інтерв’ю "Главкому" розповів колишній міністр оборони Болгарії Велізар Шаламанов, який висловив упевненість, що інші партії нового парламенту Болгарії підтримають цю пропозицію.

"Можу з упевненістю сказати, що "Демократична Болгарія" внесе таку пропозицію, яка, хоч би що говорили місцеві проросійські сили, повністю відповідає інтересам нашої країни. До цього ми маємо від партії "Продовжуємо зміни" публічне запевнення, що вона підтримає таке рішення. Також є велика ймовірність того, що воно буде підтримано й з боку ГЄРБ – найчисельнішої депутатської групи в парламенті. А це говорить про те, що голосування за пропозицію "Демократичної Болгарії", найімовірніше, буде успішним", – прогнозує він.

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Водночас він вважає, що тимчасовий уряд усіма силами саботуватиме надання зброї Україні.

"Річ у тому, що рішення парламенту не буде настільки конкретним, що в ньому буде говоритись, наприклад: "Передайте Україні 100 танків, 200 гаубиць та 500 тонн боєприпасів". Враховуючи це, тимчасовий уряд може просто затримувати виконання рішення, може говорити, що немає придатної техніки для передачі, що це озброєння вкрай необхідне для болгарської національної безпеки тощо. Хоча насправді озброєння, яке може бути передане Україні, є в достатку. До речі, після обіцянки ремонтувати українську техніку в Болгарії вже минуло достатньо часу, але досі для цього тут так і не було створено жодних умов", – пояснив Шаламанов.

За словами екс-міністра, президент Болгарії Румен Радев, який симпатизує Росії, має певні можливості, аби перешкоджати виконанню рішення парламенту щодо допомоги Україні.

"У нього, за великим рахунком, для цього є дві можливості. Перша – працювати через фактично підконтрольний йому тимчасовий уряд. Але, коли є парламент, тимчасовий уряд стає підконтрольним парламенту і вже не може бути керованим президентом. Друга – президентське вето. Однак, якщо він його накладе, пропозиція про військову допомогу Україні повернеться назад до парламенту, де протягом 24 годин буде знову підтримана. Після цього президент уже не зможе використати своє вето", – додав він.

Шаламанов також припустив, чому президент Болгарії так опирається наданню військової допомоги Україні та її прискореній інтеграції до НАТО.

"Я вважаю, що він, по-перше, переконаний у тому, що в Болгарії більшість людей не бажають, щоб Болгарія надавала військову допомогу Україні. І ці люди – це його основний електорат. Хоча, повинен сказати, що такі його переконання, насправді – оманливі. По-друге, не можна виключати наявність певних залежностей, які визначають його позицію. І нарешті – його особисті світоглядні помилки та нерозуміння реальної ситуації навколо російсько-української війни", – розповів політик.

Позиція Болгарії щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня президент Болгарії Румен Радєв виступив категорично проти поставок зброї Україні і заявив, що у нього немає необхідності відвідувати Київ.

Після цього до столиці приїхав прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков. В ході спільного брифінгу президент Володимир Зеленський повідомив, що українська військова техніка ремонтуватиметься в Болгарії.

У червні посол України в Болгарії Віталій Москаленко направив до МЗС офіційну ноту з проханням надати нашій країні техніку радянських часів.

Петков відповів, що парламент відмовився постачати Україні озброєння, однак країна буде підтримувати нас в інших сферах.

На початку серпня виконуючий обов'язки міністра економіки Болгарії Александер Михайлов сказав, що Болгарія відправила в Україну 4200 тонн зброї.

Наприкінці вересня виконуючий обов'язки Міністра оборони Болгарії Дімітар Стоянов перед засіданням Ради безпеки заявив, що Болгарія не постачатиме Україні важке озброєння, незважаючи на прохання Києва.

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