Українська військова техніка буде ремонтуватися на виробничих потужностях Болгарії. Це дозволить забезпечити швидкість і якість лагодження.
Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з болгарським прем'єр-міністром Кирилом Петковим, який разом з делегацією прибув до Києва.
"Сьогодні в розмові з прем'єр-міністром Болгарії ініційовано налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Переконаний, така співпраця буде вигідна і для болгарських компаній, і для болгарської економіки, а для нас важлива якість і терміни", — заявив Зеленський.
На брифінгу президент України також висловив упевненість, що війна зробить Росію об'єктом зневаги і засудження серед усіх порядних людей у світі. А Болгарію Зеленський назвав дружньою країною в плані підтримки нашої держави.
Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев висловив "категоричне ні" поставкам зброї Україні. За його словами, це призведе до прямого залучення в "конфлікт". Слова "війна" Радев показово уникав.
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