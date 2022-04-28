Таке рішення було прийнято після зустрічі президента України з болгарським прем'єр-міністром.

Українська військова техніка буде ремонтуватися на виробничих потужностях Болгарії. Це дозволить забезпечити швидкість і якість лагодження.

Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з болгарським прем'єр-міністром Кирилом Петковим, який разом з делегацією прибув до Києва.

"Сьогодні в розмові з прем'єр-міністром Болгарії ініційовано налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Переконаний, така співпраця буде вигідна і для болгарських компаній, і для болгарської економіки, а для нас важлива якість і терміни", — заявив Зеленський.

На брифінгу президент України також висловив упевненість, що війна зробить Росію об'єктом зневаги і засудження серед усіх порядних людей у світі. А Болгарію Зеленський назвав дружньою країною в плані підтримки нашої держави.

Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев висловив "категоричне ні" поставкам зброї Україні. За його словами, це призведе до прямого залучення в "конфлікт". Слова "війна" Радев показово уникав.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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