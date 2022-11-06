Питання поставок 152-міліметрових гаубиць залишається актуальним.

Україна відправила Болгарії запит на поставки 30 видів озброєння. Список вийшов "широким і різноманітним", але в нього включили лише ту техніку, яка є у партнера. Головний акцент зробили на системах ППО для захисту неба.

Про це розповів посол України в Болгарії Віталій Москаленко в розмові з болгарським порталом FrogNews. Дипломат заявив: "З самого початку ми просили у Болгарії різні види озброєнь. У наданому в Міноборони списку ми відзначили понад 30 найменувань, зокрема найнеобхідніші зараз засоби ППО".

Москаленко додав, що Україна запросила системи С-300 для захисту неба і різні зенітні ракетні комплекси. Питання поставок 152-міліметрових гаубиць, САУ, артилерійських снарядів і мінометів теж "залишається актуальним".

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За словами дипломата, список вийшов "досить широким і різноманітним". Є шанси, що багато пунктів Болгарія задовольнить, адже держава володіє всіма видами озброєнь з переліку.

"Раніше ми направляли заявку на гвинтокрили і літаки Су-25 і МіГ-29. Все озброєння, що є в Болгарії з часів СРСР, абсолютно потрібно нам, необхідно Україні", — підсумував Москаленко.

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На початку травня Київ відвідав прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков. Президент України Володимир Зеленський домовився з ним про ремонт пошкодженої техніки ЗСУ на болгарських підприємствах.

Москаленко в червні направив до МЗС Болгарії офіційну ноту з проханням надати нашій країні техніку радянського зразка. На це Петков відповів, що парламент заблокував рішення про постачання зброї в Україну. Однак Болгарія допомагатиме іншими способами.

У серпні виконуючий обов'язки міністра економіки Болгарії Александер Михайлов повідомив, що країна відправила в Україну 4200 тонн озброєння.

Третього листопада болгарський парламент схвалив поставки зброї для ВСУ. За це рішення проголосували 175 депутатів, а 49 виступили проти.

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