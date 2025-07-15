Україна може отримати зброю від низки країн ЄС в рамках нового плану Трампа.

Кілька країн Європейського Союзу у вівторок, 15 липня, підтвердили готовність закупити зброю в США, щоб в подальшому її передати Україні. Цю ідею напередодні озвучив голова Білого дому Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

В понеділок, 14 липня Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, ракети та інше озброєння, але якщо за нього готові заплатити країни НАТО.

Однак, багато деталей залишаються нерозкритими, зокрема, кількість та точні типи озброєння, які будуть надані Україні, як вони будуть оплачені та чи є можливість їх оперативно передати нашій країні.

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На думку офіційних осіб США, європейські країни мають в такому випадку відмовитися від своїх запасів озброєнь, щоб передати їх Україні, а їх заміну придбати в США.

Однак, як пише видання, деякі країни ЄС, що залучені до цієї ініціативи, навіть не знають, яке саме озброєння від них хочуть отримати. Такий підхід до надання допомоги дозволив би швидше доставити зброю в Україну, але тоді оборона країн-донорів залишиться вразливою до тих пір, поки не буде отримано від США нове озброєння.

"Ми готові брати участь. Звичайно, ми не можемо зробити це самостійно, нам потрібні інші партнери - але ми готові", - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

Як повідомляє видання, голова НАТО Марк Рютте в понеділок, 14 липня під час виступу в Білому домі з президентом США заявив, що Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди і Канада хочуть взяти участь у новій ініціативі.

Трамп змінив думку щодо війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США пригрозив Росії, що через 50 днів може впровадити вторинні мита в розмірі 100% проти неї та її партнерів, якщо не буде досягнуто угоди про мирне врегулювання війни в Україні. Також Трамп підтвердив, що домовився з країнами ЄС щодо постачання зброї Україні. За словами голови Білого дому, він розчарований у Путіні.

Також ми писали, що Трамп пояснив, що вирішив погрожувати Путіну санкціями, тому що зрозумів, що його слова не співпадають з діями. Він додав, що кожного разу після розмов з російським президентом по Києву випускалися ракети. Тому, додав президент США, в певний момент розмови повинні закінчуватися й мають бути дії.

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