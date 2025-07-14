Трамп визнав, що Путін весь цей час намагався його обдурити.

Росія щоразу влаштовувала ракетний удар по Україні після того, як Володимир Путін проводив "приємну" телефонну розмову з Дональдом Трампом. Зрештою президенту США це набридло. Про це сам глава Білого Дому заявив на прес-конференції.

"Я часто говорю з Путіним про те, що війна буде завершена. І я завжди кладу слухавку і кажу: "Ну що ж, це була приємна телефонна розмова". А потім по Києву запускають ракети. І я кажу: "Дивно". І після того, як це відбувається три або чотири рази, ви говорите: "Розмова нічого не означає". Він обдурив багатьох людей. Він обдурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена. Але не мене. Я хочу сказати, що в певний момент розмови мають закінчуватися і мають бути дії", - сказав Трамп.

Трамп зазначив, що Росія має "величезний потенціал" для торгівлі зі США, але цей потенціал використовується для війни. Американський президент сподівається, що Путін все ж таки погодиться на мирну угоду і не стане змушувати Вашингтон вводити анонсовані сьогодні санкції.

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"Я думаю, що з точки зору Путіна не було б дуже добре отримати зруйновану економіку країни. Він має врятувати свою економіку. У якомусь сенсі він може врятувати свою країну. Але економіка [Росії] може впасти. Потенційно це велика країна. Але подивіться, що сталося з її економікою. І "50 днів" - це загроза. Це дуже сильно вдарить", - сказав Трамп.

При цьому він підкреслив, що чекає від Кремля згоди на "справедливу угоду" з Україною, і Путін "знає умови цієї угоди".

"Я розчарований у президенті Путіні, тому що я думав, що ми домовимося два місяці тому, але до цього не дійшло. Тому, виходячи з цього, ми збираємося ввести вторинні тарифи - якщо ми не домовимося за 50 днів - і вони будуть на рівні 100%", - сказав Трамп.

Трамп анонсував санкції проти РФ і допомогу Україні

Як писав УНІАН, сьогодні Дональд Трамп виступив зі своєю раніше анонсованою заявою про війну в Україні. Серед іншого він заявив, що США введуть вторинні "тарифи" в розмірі 100% проти Росії, якщо Київ і Москва протягом 50 днів не домовляться про припинення бойових дій.

Трамп не уточнив, що конкретно мається на увазі під "100% вторинними тарифами", але, ймовірно, йдеться про мита на імпорт у США товарів із країн, які купують російську нафту і газ, чим фінансують військову машину Путіна. Раніше схожий законопроєкт було внесено до Конгресу.

Також Трамп пообіцяв різко посилити військову підтримку України, щоб допомогти їй відбитися від російських атак, доки мирної угоди не укладено. Зокрема він згадав 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot - і самих ракетних систем, і боєкомплекту до них.

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