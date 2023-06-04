У Пентагоні розкритикували Китай за такі провокації. Пекін вже відповів.

Китайський військовий корабель ледь не зіткнувся з американським есмінцем в Тайванській протоці під час спільної канадсько-американської місії. Про це повідомляє видання Global News, чий кореспондент став свідком інциденту.

Повідомляється, що китайський корабель наблизився на 137 метрів до американського есмінця Chung-Hoon, але зіткнення вдалося уникнути. Перший набрав значну швидкість.

Екіпаж китайського корабля зв'язався з американським есмінцем і закликав змінити напрямок, погрожуючи зіткненням. Військові США попросили тих тримати дистанцію, але в підсумку все ж змінили курс, а потім китайський корабель пронісся перед Chung-Hoon.

Західне командування назвало поведінку китайських військових "непрофесійною". Воно вважає, що інцидент був "явно спровокований китайцями".

"Той факт, що про це було оголошено по радіо до того, як це було зроблено, чітко вказувало на те, що сталося навмисно", — заявив Пол Маунтфорд, командир канадського корабля Montreal, який спостерігав за інцидентом.

Він додав, що сподівається, що цей інцидент був поодиноким, він більше не повториться.

Китайське посольство в Канаді заявило, що поява кораблів Канади і США була "публічно розрекламована", а китайські військові відстежували обидва судна "законно і професійно".

У Пентагоні розкритикували Китай за такі провокації. Пекін поспішив відповісти, звинувативши США в спробах дестабілізувати Індійсько-Тихоокеанський регіон.

"Вони тут не для мирного проходу, вони тут для провокації", - передає CNN слова міністра оборони Китаю Лі Шаньфу.

Протистояння США та Китаю

У ці дні глави Міноборони США і Китаю перебувають на саміті безпеки в Сінгапурі. На цьому заході Ллойд Остін гостро розкритикував КНР за агресивну поведінку, він вважає, що війна за Тайвань буде руйнівною.

Раніше глава командування повітряної мобільності США генерал Майк Мініган прогнозував, що Сполучені Штати і Китай можуть почати війну через Тайвань у 2025 році.

У Військово-морських силах США не відкидають, що конфлікт між Китаєм і Тайванем може початися найближчими роками.

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