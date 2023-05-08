Під час зустрічі голови МЗС Китаю з послом США вони вказали на необхідність стабілізувати міждержавні відносини.

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан заявив у понеділок, що вкрай необхідно стабілізувати китайсько-американські відносини після того, як серія "помилкових слів і вчинків" знову призвела до глибокого заморожування відносин.

Цінь під час зустрічі в Пекіні із послом США Ніколасом Бернсом підкреслив, що Сполучені Штати повинні виправити своє ставлення до тайванського питання та припинити руйнування принципу "єдиного Китаю", пише Reuters.

"Головним пріоритетом є стабілізація китайсько-американських відносин, уникнення спадної спіралі та запобігання будь-яким інцидентам між Китаєм і Сполученими Штатами", - сказав Цінь американському дипломатові.

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Голова МЗС Китаю також вважає, що "низка помилкових слів і дій Сполучених Штатів підірвала важко досягнутий позитивний імпульс китайсько-американських відносин".

"Програма діалогу і співпраці, узгоджена двома сторонами, була зірвана, і відносини між двома країнами знову охололи", - додав Цінь.

Ніколас Бернс після зустрічі з Цінь Ґаном також вказав на необхідність стабілізувати міждержавні відносини.

"Ми обговорили виклики у відносинах між США та Китаєм і необхідність стабілізації зв’язків і розширення комунікації на високому рівні", - сказав Бернс.

Відносини між США і Китаєм - що відомо

Нагадаємо, відносини між двома найбільшими економіками світу впали до мінімуму в 2022 році після того, як тодішня спікер Палати представників Ненсі Пелосі здійснила офіційний візит до демократично керованого Тайваню, що розлютило Китай, який вважає острів своєю територією.

У відповідь Пекін розірвав офіційні канали зв'язку зі Сполученими Штатами, включно з каналом між їх військовими.

Напруга між двома державами зменшилася в листопаді минулого року, коли лідери США та Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися на саміті G20 в Індонезії та домовилися частіше вести діалог.

Але конфлікт знову спалахнув у лютому цього року, коли китайська повітряна куля пролетіла над територією США. У Вашингтоні переконані, що це був шпигунський апарат, хоча в Пекіні це заперечують. У відповідь на інцидент держсекретар США Ентоні Блінкен скасував свій візит до Пекіна.

Минулого тижня Блінкен висловив сподівання на візит, сказавши Washington Post, що важливо відновити регулярну комунікацію між державами на всіх рівнях.

Також минулого тижня посланник США з питань клімату Джон Керрі заявив, що Китай запросив його з візитом "найближчим часом" для переговорів щодо запобігання глобальній кліматичній кризі, що ще більше породжує надію на відновлення одних із найважливіших у світі відносин між державами.

Протистояння між США і Китаєм через Тайвань

Тайвань залишається найболючішим питанням у китайсько-американських відносинах. Принципу "єдиного Китаю" полягає в тому, що як Тайвань, так і материковий Китай є невіддільними частинами "єдиного Китаю". Принцип єдиного Китаю піддається критиці з боку прихильників руху за незалежність Тайваню, який наполягає на проголошенні "Республіки Тайвань".

З 1979 року в США діє закон про відносини з Тайванем. Закон закріплює співпрацю США і Тайваню в багатьох сферах, але не передбачає загальноприйнятих дипломатичних відносин. Оскільки Китай розглядає Тайвань не як окрему країну, а як власну провінцію, він виступає проти офіційних контактів між іншими державами і Тайванем.

Минулого місяця Китай влаштував військові навчання навколо Тайваню після того, як президент Тайваню Цай Інвень зустрілася зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті в Лос-Анджелесі.

Закон від 1979 року також дає правові підстави для забезпечення Тайваню засобами для самооборони, але не зобов’язує Сполучені Штати прийти на допомогу Тайваню в разі нападу.

У рамках бюджету на 2023 рік Конгрес США санкціонував надання зброї Тайваню на суму до 1 мільярда доларів, використовуючи тип повноважень, який прискорює безпекову допомогу та допомагає постачати зброю в Україну.

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