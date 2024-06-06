У навчаннях візьмуть участь 50 військових кораблів.

У Балтійському морі відбудуться військові навчання BALTOPS, які в 2024 році стануть найбільшими в історії. У них візьмуть участь 50 військових кораблів з 20 країн НАТО, понад 30 кораблів вже пришвартовані в Клайпедському порту. Відомо, що порт готувався до їхнього прийому впродовж кількох місяців, пише LRT.

Зазначається, що у найбільших військово-морських навчаннях візьмуть участь 9 тисяч військовослужбовців, 50 кораблів та 80 літаків з 20 країн НАТО. 53-ті навчання показують єдність Альянсу та рішучість дати відсіч ворогам.

"Росія останніми місяцями і тижнями робить різні заяви про можливий перегляд кордонів у Балтійському регіоні, є ознаки збільшення ризиків для підводної інфраструктури, і всі ці питання і загрози відображені в нинішніх навчаннях НАТО", - наголосив начальник військово-морських операцій Гедрюс Пременецкас. Відео дня

У виданні додали, що навчання розпочнуться з порту Клайпеди, а командири кораблів отримають завдання завтра. Операції будуть відбуватися по всій акваторії Балтійського моря. Своєю чергою Швеція вперше бере участь у навчаннях як член НАТО.

"Військово-морські сили розгортають два кораблі, корабель розмінування і патрульний корабель. Вони працюватимуть у різних групах відповідно до інструкцій своїх вищих командирів", - пояснив Пременецкас.

Також відомо, що під час навчань Клайпеда прийме 32 військові кораблі, найбільшим з яких буде 210-метровий есмінець ВМС США "Нью-Йорк".

"Лоцманські послуги надаються групами, коли кораблі, або більше, якщо вони менші, збираються в одну групу, а більші кораблі заходять один за одним. Два найбільших судна швартуються біля причалів Класко, інші - у Зимовій гавані, а решта суден, менших за розміром, - на річці Дане", - розповідає генеральний директор Клайпедського морського порту Альгіс Латакас.

Журналісти LRT додали, що організаторами навчань BALTOPS 24 є Військово-морські сили США в Європі та Африці та 6-й американський флот. Активні операції на морі розпочнуться вже в цю п'ятницю.

Загроза російського флоту - останні новини

Раніше начальник прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук заявив, що 6 червня росіяни після довгої паузи вивели у Чорне море два великі десантні кораблі у супроводі ракетоносія.

"Сьогодні на зовнішній рейд Новоросійська вони (росіяни, - УНІАН) вивели два великі десантні кораблі. Це, можна сказати, - подія. Тому що давно вони моря не бачили. Вийшли у супроводі підводного човна "Алроса", який не є носієм крилатих ракет. Навіть у супроводі надводного носія крилатих ракет, який може мати на борту до 8 одиниць, але ми відстежуємо цю ситуацію", - зауважив він.

Також Плетенчук розповів, що Росія запускає "Калібри" з підводних човнів, а саме в ніч проти 1 червня росіяни застосували два підводні човни, які випустили по Україні 8 ракет.

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