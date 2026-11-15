Майже 5000 військових готуються до можливої місії в Україні: у Польщі проходять навчання

Навчання організовуються в рамках так званої коаліції добровольців - створеної у 2025 році.

У Польщі проходять військові навчання "Коаліція 26.2", під час яких майже 5 тисяч солдатів перевіряють, як швидко вони можуть організуватися, перемістити техніку та взаємодіяти в польових умовах. Як пише wyborcza.pl, це перше в історії практичне випробування сил, які готуються до можливої миротворчої місії в Україні.

Такі навчання будуть тривати до 22 листопада. У них беруть участь близько 2,8 тис. солдатів з 11 країн-партнерів – зокрема з Франції, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Туреччини, – які формують Багатонаціональні сили в Україні, а також приблизно дві тисячі польських військових, які забезпечують операцію з логістичного боку.

"Навчання організовуються в рамках так званої коаліції добровольців – створеної у 2025 році під головуванням Франції та Великої Британії групи держав, які заявляють про готовність відправити свої війська в Україну після укладення перемир’я з Росією", - нагадали у матеріалі.

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Ініціатива працює як неформальний союз поза структурами НАТО, завдяки чому можливі інциденти під час майбутньої місії не призведуть до автоматичного застосування статті 5 Угоди про НАТО.

"Принципи її діяльності закріплені в Паризькій декларації від 6 січня 2026 року, в якій зазначено, що іноземні контингенти зможуть прибути в Україну виключно на офіційне прохання уряду в Києві після припинення бойових дій", - додають у публікації.

Водночас бригадний генерал Артур Демчак з Інспекції підтримки Збройних сил заявив, що навчання "Коаліції добровольців" - це насамперед нагода на практиці перевірити логістику та те, наскільки ефективно можуть переміщатися війська.

Проте премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща не відправить свої війська в Україну, адже це не передбачено жодним сценарієм. Також віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що Польща має інші завдання.

"Під час навчань у Польщі військові відпрацьовують усе те, що буде найбільш необхідним для підтримки України після закінчення війни. На практиці це означає перевірку того, як ефективно перекинути війська, організувати постачання, захистити підрозділи та оперативно ремонтувати пошкоджену техніку. Окрім спільних навчань на суші, програма також передбачає військові польоти та ретельне планування майбутнього розмінування моря", - пояснили у матеріалі.

Реакція Москви на навчання

Речниця МЗС Росії Марія Захарова виступила проти ідеї присутності західних військових за східним кордоном Польщі. За її словами, відправлення до України іноземних військових контингентів - як у рамках так званої коаліції добровольців, так і під прапором інших угруповань - є для Москви абсолютно неприйнятним.

Вона розкритикувала таку ідею та наголосила, що такий крок на практиці означав би військове втручання та свідоме створення загрози безпеці її країни.

Також Захарова попередила, що будь-які іноземні підрозділи на території України будуть розглядатися російською армією як законні військові цілі, з усіма випливаючими з цього наслідками.

Польща та Україна - останні новини

Як писав УНІАН, Польща хоче секретну антидронову технологію України в обмін на МіГ-29. Серед розробок, які можуть зацікавити польську сторону, – акустичні системи виявлення ворожих безпілотників. Такі технології вже привертали увагу представників європейських армій, військових США та структур НАТО.

Водночас Дональд Туск повідомляв, що Польща призупинила фінансування закупівель зброї для України в рамках PURL. Він наголосив, що причинами цього є значний дефіцит державного бюджету та витрати на оборону Польщі.

"Я поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що наразі ми не будемо вносити внески до програми PURL – європейських фондів для закупівлі американської зброї для України", – зауважив Туск.

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