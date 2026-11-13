Польща призупинила фінансування закупівель зброї для України в рамках PURL, - Туск

За його словами, причинами є значний дефіцит державного бюджету та високі витрати на оборону Польщі.

Польща припиняє внески до програми PURL (Перелік пріоритетних потреб України). Про це повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За його словами, причинами цього є значний дефіцит державного бюджету та високі витрати на оборону Польщі.

"Я повідомив генсеку НАТО, що ми поки що не будемо робити внески до програми PURL – європейські гроші на американську зброю для України", – сказав прем’єр Польщі.

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Йдеться про фінансування закупівель американської зброї, а не про припинення всієї військової допомоги Україні. Нагадаємо, що Польща приєдналася до програми PURL наприкінці 2025 року, виділивши 100 млн доларів на закупівлю американського озброєння для України.

Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29

Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що Україна погодилася передати Польщі технології боротьби з дронами в обмін на винищувачі МіГ-29.

Томчик розповів, що Польща розглядає можливість передачі Україні двох МіГ-29, а натомість отримає доступ до українських безпілотних та антидронових технологій. За його словами, угода перебуває на стадії узгодження останніх деталей.

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