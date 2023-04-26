Понтифік сказав, що теми війни і міграції будуть відігравати важливу роль під час його візиту.

Папа Римський Франциск цього тижня відвідає Угорщину, де зустрінеться з діячами культури і науки, а також відомим своєю антиукраїнською позицією прем'єр-міністром Віктором Орбаном - щоб обговорити війну в Україні та проблему міграції.

Як пише Associated Press, під час поїздки, яка розпочнеться у п'ятницю, 28 квітня, як очікується, понтифік відвідає греко-католицьку церкву, яка надає допомогу біженцям з України, а в неділю – очолить месу на площі в центрі Будапешта.

Зупинка в греко-католицькій церкві розглядається як знак поваги Києву, який просить Папу Римського про візит з початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

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"Ми будемо лише в декількох сотнях кілометрів від кордону з Україною. Ми, безумовно, можемо очікувати слів про його біль у зв'язку з цим конфліктом і пошук миру", — заявив журналістам офіційний представник Ватикану Маттео Бруні.

У промові, виголошеній у неділю у Ватикані, Франциск розповів про свою майбутню поїздку до Угорщини. Він сказав, що теми війни і міграції будуть відігравати важливу роль під час його візиту.

"Це буде можливість згадати церкву і людей, настільки дорогих для мене. Це також буде подорож до центру Європи, над якою продовжують дути крижані вітри війни, а переміщення стількох людей ставить на порядок денний нагальні гуманітарні питання. Давайте не будемо забувати наших українських братів і сестер, які все ще страждають від цієї війни", — сказав понтифік.

Орбан, Папа Римський і війна в Україні

Візит Папи Римського до Угорщини розглядають як політичне благо для Віктора Орбана, який відомий суперечливими висловлюваннями про війну в Україні, права ЛГБТК+ і міграцію, що часто контрастують з позицією понтифіка.

У лютому Орбан заявляв, що його уряд і Ватикан були єдиними силами в Європі, які виступають за мир в Україні. У Ватикані не були настільки голослівними.

Посол Угорщини при Святому Престолі Едуард Габсбург в коментарі AP заявив, що Орбан і Франциск, чиї погляди на багато питань називали діаметрально протилежними, дотримуються однакових поглядів, коли йдеться про війну в Україні.

"Орбан і Папа, обидва дуже чітко за останній місяць, кілька разів просили про негайне припинення вогню і мирні переговори", — сказав Габсбург.

Угорщина, як відомо, публічно закликає до миру, але сама всіляко перешкоджає тому, щоб Україні надавали допомогу для завершення війни, розв'язаної Росією.

Зокрема, країна блокує санкції проти РФ, забороняє транзит військової допомоги через свою територію. Сам Будапешт не надає зброю і боєприпаси, відмовляється від участі в загальних закупівлях, що проводяться ЄС. Крім того, в МЗС Угорщини повторюють наративи російської пропаганди про те, що в Україні нібито воюють Москва і Вашингтон. А прем'єр країни Орбан називає Україну "країною, якої економічно не існує".

Папа Римський своєю чергою закликає Україну і Росію, що розв'язала криваву загарбницьку неспровоковану війну, помиритися.

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