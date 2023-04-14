Колишній президент Росії відзначився традиційною агресивною риторикою, спрямованою проти нашої країни.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на антиукраїнську риторику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Російський чиновник похвалив лідера країни ЄС за таке висловлювання і в черговий раз образив Україну.

Свіжа публікація з'явилася в Telegram-каналі Медведєва. У пості сказано: "Угорський прем'єр Віктор Орбан сказав, що Україна у фінансовому плані неіснуюча країна. Як тільки закінчиться фінансування з боку США і Європи, закінчиться війна. Молодець, сміливо і точно для європейського політика".

За словами Медведєва, "як тільки закінчиться західне фінансування, закінчиться сама Україна". Заступник голови Радбезу РФ вважає, що наша країна "нікому не потрібна".

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Нагадаємо, це далеко не перше агресивне висловлювання колишнього президента Росії на адресу України. Наприклад, 8 квітня опальний політик опублікував пост, в якому спробував пояснити, чому "зникне" наша країна.

Відносини Угорщини та Росії: остання інформація

Будапешт підтримував Москву на рівні риторики протягом усієї повномасштабної війни в Україні. Наприклад, раніше Орбан заявляв, що в разі поразки Росія застосує ядерну зброю.

Сьогодні, 14 квітня, прем'єр-міністр Угорщини назвав Україну "економічно неіснуючою державою". Нібито наша країна програє війну, як тільки США і ЄС припинять фінансування.

А раніше на цьому тижні Будапешт і Москва підписали нову енергетичну угоду.

Посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що у Вашингтоні спостерігають за зближенням двох країн на тлі російської агресії в Україні.

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