Заходи всього зайняли тиждень.

Перевірка бойової готовності армії Білорусі завершилася 19 грудня. Заходи проводилися за дорученням Олександра Лукашенка.

При цьому зазначено, що керував перевіркою боєготовності білоруської армії держсекретар Радбезу Олександр Вольфович.

"У Збройних Силах завершилися заходи з перевірки бойової готовності, що проводяться під керівництвом Державного секретаря Ради безпеки Олександра Вольфовича за дорученням Президента Республіки Білорусь - Головнокомандувача Збройними Силами Олександра Лукашенка", - йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони країни.

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Подробиці і результати перевірки поки не повідомлялися.

Варто відзначити, що саме сьогодні очікується візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Мінська. Відзначається, що глава Кремля спробує змусити Білорусь вступити в наземну операцію проти України.

Наступ на Україну з Білорусі - що відомо

13 грудня Олександр Лукашенко оголосив про перевірку бойової готовності військ. Білоруські військові розгорнули техніку і перевіряли її потужності, а також проходили армійські збори.

У Генштабі ЗСУ не виключили, що Мінськ готується до війни проти України. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов зазначив, що на території Білорусі з середини жовтня нарощують російський контингент.

19 грудня секретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович виправдався за перевірку боєготовності армії. Він заявив, що сусідні країни "озброюються і мілітаризуються" через війну в Україні, що нібито загрожує Мінську.

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