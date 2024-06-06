Президент України вчасно зупинив ветерана.

У Франції під час пам'ятної церемонії до 80-ї річниці висадки західних союзників у Нормандії ветеран Другої світової війни намагався поцілувати руку президента України Володимира Зеленського. Цей момент потрапив у пряму трансляцію з місця церемонії.

Як видно на кадрах, що з'явилися в Мережі, ветерана однієї із західних країн по черзі представляли гостям церемонії. Першим з ним привітався прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який не викликав у ветерана особливого інтересу.

Наступним поруч із Трюдо стояв Володимир Зеленський. Щойно ветерану сказали, що це президент України, той одразу спробував поцілувати руку Зеленського із вигуком "Рятівник народу!" Український лідер вчасно зупинив цей вияв захоплення від поважного ветерана.

Далі український президент і ветеран ще певний час поспілкувалися, і їхню розмову транслювали на великих екранах, встановлених на території, де проходять пам'ятні події.

Церемонія в Нормандії

Як писав УНІАН, сьогодні західний світ згадує події 6 червня 1944 року, коли західні союзники по Антигітлерівській коаліції розпочали масштабну десантну операцію у північній Франції. За кілька днів на пляжах Нормандії тоді висадилися понад 150 тисяч солдатів, з чого розпочалося визволення Західної Європи.

Традиційно річниця висадки в Нормандії широко відзначається у західному світі. На пам'ятні події щорічно запрошують представників країн колишньої Антигітлерівської коаліції. Цього року на церемонію запросили президента України Володимира Зеленського. А от Росію не запрошували, хоча до вторгнення РФ в Україну у церемоніх завжди був і представник від Кремля.

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