Дмитрієв звинуватив Зеленського в нападках на Дональда Трампа та Ілона Маска.

Спеціальний представник російського диктатора Кирило Дмитрієв розкритикував візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії та заявив, що Лондон нібито "розпалює війну". Таку заяву він опублікував на своїй сторінці в соцмережі X.

"Перебування в Лондоні не сприяє миру. Британські військові провокатори знають, як розпалювати війну й підривати мир", – написав Дмитрієв.

Крім того, спецпредставник Путіна звинуватив Зеленського в нападках на президента США Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска. Він додав, що український лідер нібито "хоче, щоб війна тривала".

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"Настанови Зеленського та його нападки на президента Трампа, можливо, не є мудрою стратегією. Можливо, краще було б зосередитися на питаннях миру", – написав Дмитрієв.

Велика Британія висловила підтримку Зеленському після заяв Трампа

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробі створити проблеми для миру та висловив переконання, що Україні потрібен інший глава держави. За його словами, у Зеленського нібито було багато можливостей завершити війну з РФ, але він вирішив цього не робити.

Пізніше міністр охорони здоров’я Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що Лондон підтримує Україну та президента Зеленського. Він також зазначив, що відповідальність за початок війни лежить на Росії, а російський диктатор Володимир Путін може припинити бойові дії, однак не робить цього.

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