Британія висловила підтримку Зеленському після заяв Трампа

У британському уряді також закликали не надавати надмірно великого значення словам і діям Трампа.

Велика Британія висловила підтримку президенту України Володимиру Зеленському на тлі заяви президента США Дональда Трампа про необхідність обрати нового українського лідера. Про це пише The Telegraph із посиланням на заяву міністра охорони здоров’я Великої Британії Веса Стритінга.

"Ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо президента Зеленського", – наголосив Стритінг, виступаючи в ефірі британського телебачення. Він також підкреслив, що відповідальність за початок війни лежить на Росії, а Володимир Путін може припинити бойові дії, проте не робить цього.

Британський міністр припустив, що позиція Трампа може бути пов’язана з наближенням проміжних виборів до Конгресу США в листопаді. За його словами, американський президент перебуває під тиском через зростання вартості життя та цін на енергоносії в США. Водночас Стритінг закликав не перебільшувати вплив закупівлі російської нафти на загальну підтримку України з боку Вашингтона.

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"Те, чого ми хочемо, – це максимальної єдності серед союзників України", – заявив він, наголосивши на необхідності посилення економічного тиску на Росію.

Трампа розкритикували за поступки Путіну

Як писав УНІАН, колишній віцепрезидент США Майк Пенс різко розкритикував рішення Дональда Трампа скасувати санкції проти російських енергоносіїв, назвавши це "зрадою спадщини" сенатора Ліндсі Грема. Він наголосив, що такий крок фактично підживлює військову машину Путіна, тоді як Україна щодня зазнає втрат від російських атак. Пенс закликав негайно відмовитися від угоди з Путіним, запровадити суворі санкції та посилити військову підтримку України й союзників у Європі.

Колишній британський прем'єр Борис Джонсон також засудив рішення Дональда Трампа скасувати санкції проти російського дизелю, назвавши його "огидним" та таким, що фінансує злочини Путіна. Він підкреслив, що звинувачувати Україну у зростанні цін на пальне безглуздо, адже причиною стало закриття Ормузької протоки.

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