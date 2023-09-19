Джон Кірбі зазначив, що американський президент з нетерпінням чекає українського колегу.

Президент США Джо Байден очікує, що український лідер Володимир Зеленський дасть особисту оцінку ситуації на фронті і прогресу контрнаступу ЗСУ. Президента України мають намір запевнити в подальшій підтримці Вашингтона.

"Президент (Джо Байден - УНІАН) з нетерпінням чекає, щоб почути від президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають - свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою", - заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в ході брифінгу в Нью-Йорку.

Крім того, він вказав, що американський лідер має намір запевнити Зеленського, що "коли США говорять, що будуть залишатися з Україною, поки це буде необхідно, то українці повинні розуміти, що підтримка буде продовжуватися".

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За словами Кірбі, зустріч Байдена та Зеленського в Білому домі буде проходити в "критично важливий час", а також український президент відвідає Конгрес США.

"Для членів Конгресу важливо почути від президента Зеленського все те ж, що почує від нього президент Байден", - підсумував Кірбі.

78-а Генасамблея ООН у Нью-Йорку - візит Зеленського

На полях 78-ої Генасамблеї ООН Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва хочуть зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським. Крім того, повідомлялося про переговори президента України з Джо Байденом.

Президентський борт прибув до Нью-Йорка 19 вересня. Подружжя Зеленських зустрічала посол України в США Оксана Маркарова.

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