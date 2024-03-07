Відомо, що під час звернення президент США Джо Байден планує закликати республіканців проголосувати за допомогу для України.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що перша леді України Олена Зеленська була запрошена на звернення президента США Джо Байдена до республіканців Палати представників, проте не змогла бути присутньою.

"Я б відіслала вас до України, щоб пояснити її причини, але вона справді це зробила - вона справді отримала від нас запрошення. Ми знаємо, що це отримає переважну підтримку. Ми не можемо дозволити політиці стати на шляху нашої національної безпеки", - зазначила вона під час брифінгу.

За її словами, під час звернення Байден хоче переконати республіканців поставити нарешті українське питання на голосування.

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Візит Зеленської до США: що відомо

Вчора газета The Washington Post повідомила, що Олена Зеленська відмовилася летіти у США з нагоди звернення Байдена через те, що її планували посадити біля дружини покійного російського опозиціонера Юлії Навальної або щоб не псувати стосунки з республіканцями, показуючи гарні відносини з подружжям Байдена. Водночас за словами представниці першої леді України Тетяни Гайдученко, причиною відмови є щільний графік.

В ОП також підтвердили, що Зеленська відхилила запрошення у США через "накладання графіків".

"Посольство України в США дійсно нещодавно отримувало запрошення для першої леді України бути присутньою 7 березня під час виступу президента США в Конгресі. Проте через заплановані події в графіку, в тому числі візит до Києва дітей із дитячого будинку, який завчасно був спланований, на жаль, перша леді не зможе взяти участь у події", − зазначили в ОП.

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