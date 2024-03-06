Першу леді хотіли посадити поруч з вдовою російського опозиціонера.

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні президента США Байдена до Конгресу цього четверга, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомляє The Washington Post, Олену Зеленську планували посадити поруч з Джилл Байден та Юлією Навальною. Зазначається, що "присутність обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту Володимиру Путіну, стала б потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу".

За даними джерел, потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в Києві. Хоча частина українців вважає її покійного чоловіка лідером боротьби з режимом Путіна, репутація Навального затьмарена його скандальними заявами про анексований Крим.

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Офіційний представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов’язано з "конфліктами в розкладі". В Офісі президента на коментар не відповіли.

Чиновник додав, що розсадка сидінь – це деталь, яку узгоджують ближче до події. До речі, Навальна також відмовилася бути присутньою на виступі Байдена через втому.

"Юлію дійсно запрошували, але я думаю, що всі забувають обставини, на тлі яких розгорталися події. Чоловік Юлії помер два тижні тому. Їй потрібно хоча б трохи відновитися зараз", – сказала прес-секретар Навальної Кіра Ярмиш.

Один американський чиновник сказав, що Білий дім, ймовірно, не інформував Київ про те, що Навальна вирішила відмовитися від участі.

Вбивство Навального

Як писав УНІАН, 16 лютого російська влада повідомила про смерть опозиціонера Олексія Навального, який відбував "сталінський строк" в одній із колоній Заполяр'я. Виразної причини смерті влада так і не назвала, заявивши, що вона була природною.

Після цього влада тривалий час відмовлялася видавати тіло Олексія його матері, вимагаючи погодитися на таємний похорон. У разі відмови влада погрожувала поховати його просто на території колонії.

Зрештою тіло віддали рідним. Похорон заплановано на 1 березня в Москві. Сім'я Навального закликала росіян прийти на церемонію.

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