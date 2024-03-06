За даними ЗМІ, першу леді хотіли посадити поруч з вдовою російського опозиціонера.

Американське видання The Washington Post повідомило, що перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні президента США до Конгресу через те, що її хотіли посадити поруч з Юлією Навальною. В Офісі президента відповіли, візиту дійсно не буде, але причина в іншому.

Як повідомили в ОП у коментарі "Українській правді", причиною відмови першої леді від поїздки у США є "накладання графіків".

"Посольство України в США дійсно нещодавно отримувало запрошення для першої леді України бути присутньою 7 березня під час виступу президента США в Конгресі. Проте через заплановані події в графіку, в тому числі візит до Києва дітей із дитячого будинку, який завчасно був спланований, на жаль, перша леді не зможе взяти участь у події", − повідомили в ОП.

Про що йшлося у статті WP

Видання The Washington Post повідомило, що перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні президента США Байдена до Конгресу цього четверга, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального.

Олену Зеленську нібито планували посадити поруч з Джилл Байден та Юлією Навальною. Зазначається, що "присутність обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту Володимиру Путіну, стала б потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу".

За даними джерел, потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в Києві. Хоча частина українців вважає її покійного чоловіка лідером боротьби з режимом Путіна, репутація Навального затьмарена його скандальними заявами про анексований Крим.

Вас також можуть зацікавити новини: