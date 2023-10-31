Ізраїль висловив досить жорстко протест у зв'язку із запрошенням лідерів ХАМАС до Москви.

Антисемітські погроми на Кавказі в Росії - це вкрай небезпечна тенденція, а не одиничний випадок. Як передає кореспондент УНІАН, про це надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сказав на пресконференції.

Посол зазначив, що Ізраїль був розчарований реакцією Росії на напад терористів ХАМАС на Ізраїль.

Відео дня

"Ми вкрай стурбовані тими антисемітськими подіями і тими антисемітськими проявами, які були за останні дні на Кавказі", - сказав посол.

Також Ізраїль висловив досить жорстко протест у зв'язку із запрошенням лідерів ХАМАС до Москви.

"Ми вважає, що такий візит тільки дає додаткову легітимацію і мотивацію терору", - заявив Бродський.

Дипломат зазначив, що в Ізраїлі немає інформації, яка могла б підтвердити слова президента РФ Володимира Путіна про те, що антисемітські погроми в Росії - це нібито організували західні спецслужби і агентура України.

"Я не можу сказати, хто стоїть за цим, тому що у нас немає всієї інформації. Але це вкрай небезпечна ситуація і вкрай небезпечна тенденція", - сказав посол.

"Тільки за останні дні на Кавказі в Росії відбулося кілька випадків прояву антисемітизму і абсолютно незрозумілих і не логічних спроб знайти ізраїльтян там, де їх немає, і бути не може. Зрозуміло, що за цим хтось стоїть. Зрозуміло, що це не сталося абсолютно стихійно. Хто за цим стоїть і навіщо? Я думаю, що ми пізніше зможемо дати відповіді на ці питання", - сказав посол.

Він вважає, що зараз передчасно говорити про те, як останні події вплинуть на політику Ізраїлю.

Єврейські погроми в РФ - деталі

Антисемітські протести в російському Дагестані та інших регіонах Північного Кавказу свідчать про зростання міжетнічної і міжрелігійної напруженості в Росії. Кремль, схоже, залишив регіональній владі можливість офіційно відреагувати на демонстрації.

Влада Ізраїлю відреагувала на антисемітські протести і погроми в російському Дагестані. Єрусалим з надзвичайною серйозністю ставиться до спроб заподіяти шкоду громадянам Ізраїлю та євреям.

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на російські інсинуації про нібито причетність України до заворушень у Махачкалі.

Вас також можуть зацікавити новини: