Посол Ізраїлю в РФ Алекс Бен Цві працює спільно з російською владою.

Влада Ізраїлю відреагувала на антисемітські протести і погроми в російському Дагестані. Єрусалим з надзвичайною серйозністю ставиться до спроб заподіяти шкоду громадянам Ізраїлю та євреям.

"Апарат прем'єр-міністра, МЗС і Рада національної безпеки стежать за розвитком подій на півдні Росії, в Дагестанському окрузі. Ізраїль очікує, що російська законна влада захищатиме благополуччя всіх ізраїльських громадян і євреїв, де б вони не знаходилися, і вживатиме рішучих заходів проти учасників заворушень і дикого підбурювання, спрямованого проти євреїв і ізраїльтян", - йдеться у заяві ізраїльської влади.

Посол Ізраїлю в Росії Алекс Бен Цві працює з російською владою над забезпеченням добробуту євреїв та ізраїльтян на місці.

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Антисемітські протести в Дагестані - головні новини

У Махачкалі через місцеві чати поширилася інформацію про те, що в аеропорту нібито повинен приземлитися літак з біженцями з Ізраїлю, в результаті місцеві жителі прорвалися на територію аеропорту. В ході заворушень постраждали близько 20 осіб, 60 осіб заарештували.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ці події. Він вказав, що це не одиничний випадок, а культивована владою в Росії культура ненависті до інших націй.

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