Звинувачення РФ на адресу України в причетності до погромів у Дагестані - це намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на російські інсинуації про нібито причетність України до заворушень у Махачкалі.

Речник МЗС Олег Ніколенко відзначив, що події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.

"Погрози розправитися із євреями - наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів", - відзначив Ніколенко.

Дипломат нагадав, що не так давно президент РФ Володимир Путін та міністр закордонних справ Сергій Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами.

"Звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані - намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову", - підкреслив Ніколенко.

За його словами, в МЗС України глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі.

Заворушення в Дагестані - новини

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня жителі Республіки Дагестан зібралися біля готелю в Хасавюрті, куди нібито повинні були привезти "ізраїльських біженців". Оскаженілий натовп влаштував заворушення і провів рейд по готелю в пошуках єврев та громадян Ізраїлю.

29 жовтня розлючений натовп увірвався в аеропорт Махачкали, куди прилетів регулярний рейс із Тель-Авіва. Натовп у пошуках "ізраїльських біженців" заблокував роботу аеропорту і спробували потрапити на літак, який прибув з Ізраїлю. Заглядали навіть у двигуни літака.

У Російській Федерації вже знайшли винних у заворушеннях в аеропорту Махачкали. Звичайно ж, в Москві звинуватили "київський режим".

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в черговий раз звинуватила у всіх бідах Україну. Глава Дагестану Сергій Меліков також заявив, що до організації антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали нібито причетна Україна.

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