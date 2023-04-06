Країна визнає, що розслідувати цю справу досить складно.

Попереднє розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік 1 і 2" триває.

Як заявив шведкський прокурор Матс Юнгквіст, обставини цього злочину важко розслідувати. "Є маса різної інформації і репортажів про диверсії проти газопроводів. Інцидент, очевидно, став ігровим майданчиком для різних спроб впливу. Ці припущення не впливають на попереднє розслідування, яке засноване на фактах та інформації, отриманих в результаті аналізу, огляду місця злочину і співпраці з владою Швеції та інших країн", - йдеться в його заява.

За словами прокурора, йдеться про грубий саботаж у міжнародних водах, спрямований проти інфраструктури, власники якої не пов'язані зі Швецією. Їх розслідування, перш за все, має з'ясувати, чи використовувалася шведська територія для цього.

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"Ми сподіваємося, що нам вдасться встановити, хто скоїв цей злочин, але можна констатувати, що це, ймовірно, буде складно, враховуючи обставини", - додав він.

У коментарі Reuters Юнгквіст сказав, що основною версією є причетність до підриву "державного суб'єкта".

Вибухи на "Північних потоках": що відомо

Нагадаємо, що наприкінці вересня на трубах російських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" сталися витоки. Це сталося у виключній економічній зоні Данії та Данії.

Президент РФ Путін звинуватив у витоках на "Північному потоці" "англосаксів", в Євросоюзі заявили, що це сталося в результаті навмисних дій.

У листопаді шведські слідчі повідомили, що знайшли в районі вибухів сліди вибухівки і сторонніх предметів.

За даними The New York Times, компанія Nord Stream AG попередньо оцінила вартість ремонту і відновлення подачі газу в 500 мільйонів доларів.

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