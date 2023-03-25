Військові навчання РФ у Балтійському морі за участю спецпідрозділу, підготовленого для проведення підводних диверсійних операцій, могли слугувати прикриттям для операції з підриву трубопроводів.

Росія стає головним підозрюваним у вибухах на гілках газопроводу"Північний потік" у Балтійському морі. Її військові кораблі з обладнанням для підводних робіт помічені на місці подій всього за кілька днів до події.

Про це пише видання t-online із посиланням на джерела в службах безпеки і загальнодоступні дані. Група російських кораблів мала необхідне обладнання для кріплення вибухових пристроїв.

Вибухи, що пошкодили три з чотирьох гілок газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", сталися 26 вересня 2022 року. Згідно із супутниковими знімками, у ніч на 21 вересня військово-морську базу Росії в Калінінграді залишили як мінімум три підозрілих корабля.

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Це були пошуково-рятувальне судно "СС-750", оснащене міні-підводним човном із грейферами, а також буксири "СБ-123" і "Олександр Фролов", на яких встановлені вантажні крани. По дорозі на захід два буксири один раз надіслали дані про місцезнаходження в другій половині дня 21 вересня.

Ще три кораблі ВМФ Росії могли їх супроводжувати для військового прикриття операції. Це були корабель-розвідник "Сизрань", корвет "Сообразітєльний" і сторожовий корабель "Ярослав Мудрий".

У Міноборони Росії заявляли, що корвет і сторожовий корабель супроводжували кораблі в рамках військових навчань.

19 вересня російський Балтійський флот розпочав великі навчальні маневри, які могли служити прикриттям для операції з підриву трубопроводів. Крім того, зазначає t-online, були перекинуті спецпідрозділи з Калінінграда, підготовлені для проведення підводних диверсійних операцій.

Вибух на газопроводі "Північний потік" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2022 року три з чотирьох ниток російського газопроводу "Північний потік-1" і "Північний потік-2" отримали пошкодження в результаті загадкового вибуху. На момент події вони не функціонували: прокачування газу "Північним потоком-1" Росія зупинила з надуманих причин для шантажу Європи, а "Північний потік-2" так і не ввели в експлуатацію через агресію РФ проти України.

Обвинувачений у воєнних злочинах президент Росії Володимир Путін звинуватив в інциденті "англосаксів". А на заході в підриві газопроводу запідозрили саму Росію.

На початку березня 2023 року видання New York Times посилаючись на джерела повідомило, що за атакою на "Північний потік" може стояти українська група. При цьому, якщо така група існувала й дійсно зробила цей саботаж, то діяла без вказівок української влади.

Коментуючи це повідомлення Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав не робити поспішних висновків і зазначив, що атака на "Північний потік" могла бути операцією "під чужим прапором".

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