Зокрема користувачі соцмереж та представники інших галузей військ США потролили ВМС США.

У мережі висміяли військово-морські сили США через публікацію фотографії моряка, який стріляє з гвинтівки з оптичним прицілом, що встановлений задом наперед. Користувачі соцмереж пожартували, що таким чином Америка "програє велику війну". Про це пише The Telegraph.

У виданні розповіли, що на офіційній сторінці ВМС США в Instagram з'явилося фото командира, капітана есмінця з керованою ракетною зброєю USS John S McCain Кемерона Яста, який стріляє з гвинтівки з оптичним прицілом, який встановлений неправильно.

"Від практичних стрільб, проведення технічного обслуговування, перевірки чистоти палива до участі в морських і якірних операціях - ВМС США завжди готові служити і захищати", - підписали так допис.

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Водночас користувачі соцмереж та представники інших галузей військ США висміяли фотографію, на якій командир Яст використовує приціл з кришкою об'єктива, яка не знімається.

Своєю чергою морська піхота США оприлюднила окрему світлину морського піхотинця, де він правильно тримає гвинтівку та стріляє з неї.

Також один із користувачів соцмережі X написав жарт: "Ми програємо велику війну", інший наголосив: "Шановні військово-морські сили США. Приціл у вас заднім числом. Ось чому у нас на кораблях морські піхотинці".

Третій зазначив: "Це жарт чи цей хлопець ніколи раніше не стріляв з гвинтівки?"

Інші користувачі зауважили на тому, що командир Яст стояв у незвичній для стрільби по мішенях позі, а також його руків'я було розташоване занадто далеко до задньої частини гвинтівки.

Крім того, конгресмен-республіканець від штату Джорджія Майк Коллінз опублікував відфотошоплену фотографію пістолета зі стволом задом наперед.

Вже після такої критики, фотографію було видалено з головної сторінки ВМС США.

"Дякуємо, що вказали на нашу помилку з оптичним прицілом у попередньому дописі. Фотографію видалено до завершення перевірки на електромагнітну сумісність!" - прокоментував прессекретар відомства.

Інші курйозні ситуації у соцмережах

У соцмережах з'явилися скриншоти з офіційного Telegram-каналу Пенсійного фонду України, де було опубліковано фотографію жіночих сідниць. Повідомлялось, що за годину світлину було видалено.

У Пенсійному фонді заявили, що це було зроблено для того, аби дискредитувати їхню роботу.

"Спробу навряд чи можна назвати вдалою, принаймні діяльність Пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід. Просимо не шукати в повідомленні, яке поширюється представниками окремих медіа, прихованих сенсів", - написали вони.

Водночас Укрпошта потролила такий допис.

Також минулого року Сили Спеціальних операцій Збройних сил України потролили росіян через божевільні заяви про "знищення" 50 українських військових у Чорному морі. В ССО показали, як виглядали б українські повідомлення, якби інформування суспільства відбувалося у стилі брехні російського міноборони.

"Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами здійснили спробу десантування на кримське узбережжя. Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку "Зірки смерті" та флоту галактичної імперії", - пожартували у повідомленні.

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