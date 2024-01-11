Топ-військовий у відставці наголосив, що наступними цілями для Путіна стануть країни Прибалтики, які є членами НАТО.

Україна потребує посиленої підтримки, особливо в умовах, коли Росія підвищує інтенсивність атак, зокрема з повітря.

Про це пише Вільям Маккуілкін - контр-адмірал ВМС США у відставці та колишній директор стратегії та політики ВМС у колонці для Tampa Bay. Американський колишній топ-військовий зазначив, що його особливо вразили жорстокі ракетні атаки Росії проти України, у холодну зиму, яка для багатьох є періодом людяності, миру та відродження віри.

"Це нагадало мені ті жахливі картини на початку війни, майже два роки тому, як вагітну жінку несуть на ношах після бомбардування пологового будинку в Маріуполі. Згодом і жінка, і її новонароджена дитина померли. У новому році, я думаю, є речі, які потрібно виправити. Одна з них полягає в тому, щоб відновити наше колективне зобов’язання підтримувати Україну, коли вона веде жорстоку агресивну та виснажливу війну, яку розпочала Росія", - зазначив контр-адмірал.

Маккуілкін зізнався, що пригадав про свої операції у Балтійському морі 30 років тому, розмірковуючи про війну в Україні. У Ризі він зустрівся з колишніми офіцерами ВМФ СРСР. Один з них - капітан - розповів, що його човен через недбале обслуговування затонув, а зарплати екіпажу так і не виплатили. Контр-адмірал констатував, що в російській армії нічого не змінилося з тих часів.

"Корупція, брак професіоналізму та погане керівництво є основними причинами поганої роботи росіян в Україні, попри значно більші матеріальні ресурси. Це також багато в чому пояснює російські звірства та відвертий грабунок після вторгнення", - зазначив він.

Маккуілкін пригадав, що бачив під час своєї військової служби, як потужний альянс НАТО, закріплений США, створив умови для розпаду Радянського Союзу та незалежності для країн Балтії та України. Крім того, територіальна агресія була відносною рідкістю в Європі після Другої світової війни. Контр-адмірал пов’язує це з тим, що демократичні країни здебільшого не віддають перевагу агресивним війнам, а авторитарні країни стримуються структурами колективної безпеки або не мають засобів для агресії без неприйнятного ризику.

"Українці обрали свободу"

"Коли надається можливість, майже кожна країна та народ обирають свободу та демократію. Я був свідком цього на власні очі в країнах Балтії. Коли Україна спробувала зробити той самий вибір — на користь свободи та демократії — Росія почала неспровоковану агресивну війну, щоб зупинити їх. Україна чітко продемонструвала бажання протистояти російській агресії та неймовірно добре впоралася з набагато більшим супротивником, але вони не можуть виграти війну на виснаження проти країни, яку підтримують Іран, Північна Корея та Китай, без підтримки Заходу", - зазначив Маккуілкін.

Колишій топ-військовий США нагодосив, що " ми все ще маємо дати українцям інструменти, необхідні для захисту своєї країни та свого народу". "Ці люди борються за свою свободу. Зрештою, це моральне питання. Ми повинні поважати суверенітет і територіальну цілісність країни. Ми не можемо повернутися до тих днів, коли суверенні кордони не поважаються і захоплюються військовою силою. Ми бачили цей фільм раніше", - зазначив він.

За його словами, підтримка України – це не лише моральний , а й практичний вибір. З практичної точки зору, якщо Росія стримають або її переможуть, то вона не вважатиме, що є безкарною.

"Країни Балтії цілком можуть стати наступним кроком Росії, і вони є членами НАТО. Це може призвести до дії статті 5 договору НАТО і залучить Сполучені Штати. Стаття 5 говорить, що "збройний напад на одного чи кількох із них у Європі чи Північній Америці вважається нападом на них усіх". Слід зазначити, що єдиний раз в історії НАТО стаття 5 була застосована після нападу на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року", - зазначив контр-адмірал.

Він додав, що союзникам потрібно підтримати Україну, щоб закінчити цю жорстоку війну. Багато чого поставлено на карту як для Америки, так і для Заходу.

"Як Вінстон Черчілль благав під час Другої світової війни: "Дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу". Давайте Україні "інструменти", - підсумував американський контр-адмірал.

Допомога США для України - останні новини

У грудні 2023 року республіканці пішли на святкові канікули, не схваливши запит президента Джо Байдена на додаткову фінансову допомогу Україні.

Байден, коментуючи масштабну атаку РФ на Україну 29 грудня, знову закликав Конгрес "вжити термінових заходів", додавши, що історія засудить тих, хто не стане на захист свободи.

Пізніше Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що адміністрація президента Джо Байдена не пояснила свою стратегію щодо України, а від цього залежить допомога Україні.

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