У ВМС США не вистачає моряків, щоб повністю укомплектувати вже наявні кораблі.

Щоб не відстати в гонці озброєнь з Китаєм, ВМС США створюють амбітні плани щодо збільшення свого військового флоту з приблизно 290 бойових кораблів до як мінімум 350. Однак, як пише військовий аналітик Девід Екс у статті для The Telegraph, у ВМС не вистачає моряків, щоб повністю укомплектувати вже наявні кораблі, не кажучи вже про додаткові.

"Брак особового складу означає, що менше моряків виконують важку роботу з підтримки кораблів в ідеальному стані під час розгортання. Це може скоротити термін служби кораблів, що ще більше відстрочить будь-яке розширення флоту", - пише аналітик.

Як зазначає аналітик, бюджет ВМС США на 2024 рік передбачає наявність 347 000 військовослужбовців. Але станом на січень у службі фактично служило всього 324 599 моряків - 269 628 рядових і 54 971 офіцер.

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При цьому брак кадрів означає збільшення кількості кораблів із неповним складом екіпажів. Для повного укомплектування всіх кораблів флоту потрібно 84 400 матросів-строковиків. Однак у листопаді в морі перебувало всього 70 700 матросів-строковиків - нестача становила 16 відсотків, зазначає аналітик.

Як зазначає Управління урядової звітності США, екіпажам кораблів, у яких занадто мало моряків, важко виконувати рутинне технічне обслуговування в морі: латати корпуси, лагодити механізми, підтримувати безперебійну роботу комп'ютерів.

"ВМС ризикують не впоратися з обслуговуванням обладнання і скоротити термін його служби", - попереджає Управління.

При цьому на тих кораблях, де капітани все ж таки виконують усе необхідне технічне обслуговування, вони часто перевантажують роботою свої занадто маленькі екіпажі.

Моряки зазначають, що підвищене навантаження призводить до втоми, ризику для боєготовності та зниження морального духу. А низький моральний дух зі свого боку може змусити моряків звільнятися зі служби, що ще більше поглиблює брак кадрів.

У чому причина

Як пише аналітик, до такого стану справ призвело кілька чинників. По-перше, пандемія COVID перервала набір в армію, а після її закінчення економіка США швидко відновилася і рівень безробіття залишається дуже низьким. Це означає, що менше молодих людей потрапляють на військову службу.

Ба більше, молоді чоловіки виявляють менше ентузіазму щодо служби в армії. Згідно з дослідженнями, тільки 11 відсотків чоловіків у віці від 16 до 21 року були зацікавлені у військовій службі у 2021 році, порівняно з 22 відсотками у 2014 році.

При цьому ВМФ не самотній у своїй боротьбі з наймом. Навіть промислова база ВМС бореться з трудовою кризою і, як наслідок, відстає у виробництві нових кораблів, зазначає аналітик.

США готуються до війни з Китаєм

Військово-морські сили США підготували план підвищення своєї боєготовності в очікуванні ймовірної війни проти Китаю, яка може спалахнути 2027 року.

Згідно з планом, в ідеалі щонайменше 80% військово-морських сил США в будь-який момент часу мають бути готовими до негайного розгортання і ведення бою. Також планується провести повний ремонт допоміжної інфраструктури флоту, наприклад пірсів і злітно-посадкових смуг морської авіації.

Раніше ЗМІ писали, що у Військово-морських сил США нарешті з'явилася зброя, здатна протистояти загрозі від численних бомбардувальників Китаю - винищувачі Boeing F/A-18E/F Super Hornet, оснащені ракетами Raytheon AIM-174B надвеликої дальності.

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