Винищувачі F-18 Super Hornet оснастили чотирма потужними ракетами великої дальності.

У Військово-морських сил США нарешті з'явилася зброя, здатна протистояти загрозі від численних бомбардувальників Китаю. Як пише військовий оглядач Девід Екс для The Telegraph, цього року ВМС США представили нову комбінацію винищувача і ракети, щоб перемогти китайські бомбардувальники: винищувачі Boeing F/A-18E/F Super Hornet, оснащені ракетами Raytheon AIM-174B надвеликої дальності.

Потреба ВМС США в ракетах класу "повітря-повітря" надвеликої дальності була очевидна, пише експерт. Попередня найдалекобійнша ракета класу "повітря-повітря" американських ВМС має дальність польоту не більше 100 миль. Водночас китайці використовують сотні бомбардувальників Xian H-6, кожен з яких може нести від чотирьох до шести протикорабельних ракет - дозвукових або надзвукових. Протягом багатьох років у китайців були пристойні шанси перестріляти флот США і пошкодити або потопити його авіаносці.

Прихильники військово-морської могутності США були приголомшені цією вразливістю - і вимагали реформ. Тепер, зазначає експерт, вони мають бути задоволені.

Відео дня

"За допомогою AIM-174, що запускаються з повітря, ВМС США знову змінили баланс вогневої потужності на свою користь. Авіакрило авіаносця зазвичай має на борту понад 40 літаків Super Hornet. Якщо крило виведе всі свої Super Hornets на відкритий повітряний бій проти китайських бомбардувальників, авіаносець зможе збити понад сотню бомбардувальників або ракет, перш ніж бойові кораблі супроводу бойової групи повинні будуть випустити одну ракету класу "земля-повітря", - ідеться в статті.

Водночас ця зброя обходиться дорого - до 2024 року ВМС США накопичили всього 850 ракет RIM-174, кожна з яких коштує майже 5 мільйонів доларів. Флот розраховує до 2028 року закуповувати 300 таких ракет на рік, однак, пише експерт, нереалістично очікувати, що ВМС США вступлять у війну, наприклад, наприкінці 2020-х років з більш ніж кількома сотнями таких ракет. Можливо, цього буде достатньо лише для кількох інтенсивних повітряних боїв.

Повітряні сили США - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Повітряні сили США продемонстрували, який вигляд може мати легкий винищувач нового покоління. На відміну від концептів, представлених раніше, він має лише один двигун. Це може зробити його дешевшим, ніж "великі" винищувачі.

Також раніше у звіті Пентагону вказувалося, що F-16 і F-22 Повітряних сил США отримують браковані деталі від підрядників, при цьому не мають ефективних механізмів, які б дали їм змогу вимагати повернення коштів за поставку браку.

Вас також можуть зацікавити новини: