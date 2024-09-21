Одну з ключових ролей у повітряному бої майбутнього повинні виконувати БПЛА.

Американська компанія Collins Aerospace представила своє бачення того, як у майбутньому може виглядати зіткнення між збройними силами США та Китаю, де американська сторона буде використовувати як пілотовані літаки, так і БПЛА.

Відповідне відео розмістили на YouTube-каналі компанії. На початку ролика можна бачити розгортання повітряного угруповання, зокрема, американських літаків F-15, F-18 та F-35. Також присутні дрони, схожі на БПЛА Fury від компанії Anduril та XQ-58 Valkyrie від Kratos Defense & Security Solutions.

Відео демонструє, наскільки тісно в майбутньому пілотовані літаки будуть взаємодіяти із БПЛА – як можна бачити, дрони не тільки виявляють ворожі літаки, але й запускають по них ракети класу "‎повітря-повітря". ‎

З китайської сторони присутні винищувачі четвертого покоління, зроблені на базі радянського Су-27. Також можна бачити малопомітні J-20, які умовно відносять до п'ятого покоління.

Примітно, що на відео відсутні китайські безпілотні бойові літаки, хоча Пекін дуже активно працює в цьому напрямку. Судячи з усього, в майбутньому КНР хоче мати цілий флот безпілотних винищувачів.

США готуються до протистояння з Китаєм

Американці активно готуються до можливого протистоянні з Китаєм, зокрема, у повітряному просторі.

Раніше з’явилася серія фото, на яких можна бачити американський винищувач F/A-18F, який несе досі небачений арсенал ракет класу "повітря-повітря", включно з ракетами надвеликої дальності AIM-174B.

Експерти припустили, що така ракета може вражати цілі на дальності близько 500 км. Для порівняння, у звичайних ракет класу "повітря-повітря" типу AMRAAM цей показник складає близько 160-180 км.

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