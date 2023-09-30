Зараз румунська влада проводить пошуки, чи не впали уламки "Шахедів" на їхній території.

Російські дрони-камікадзе, ймовірно знову порушили повітряний простір Румунії під час атаки проти України в ніч на 30 вересня. Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії.

Зазначається, що російські безпілотники було виявлено у небі поблизу Румунії, коли вони групами прямували в бік території України. Через це у населених пунктах прикордонних з Україною районів було оголошено режим повітряної небезпеки.

Однак цим справа не обмежилася. Радарна система спостереження румунської армії вказала на можливе несанкціоноване проникнення російських дронів в повітряний простір Румунії.

Відео дня

"У результаті сили надзвичайників, поліції та прикордонної поліції були перенаправлені в райони поблизу міста Галац, де був зафіксований відповідний сигнал радара. На даний момент об'єктів, що впали з повітряного простору на території країни, не виявлено. Сьогодні пошуки продовжаться", – запевнили румунські військові.

Падіння російських дронів в Румунії

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня під час чергової атаки по українському Ізмаїлу російський безпілотник впав на румунській території, що знаходиться по той бік Дунаю. Загалом таких інцидентів було кілька, але румунська влада певний час заперечувала факт події, доки у мережі не з’явилося відповідні відео. Крім того на румунській території почали знаходити уламки збитих "Шахедів".

Після цього румунська влада почала оголошувати повітряну тривогу у тих районах, що знаходяться поруч з українським Ізмаїлом. Також для місцевих мешканців почали споруджувати тимчасові бетонні укриття, де можна пересидіти російський наліт.

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