Екстрені попередження отримали мешканці прикордонних з Україною населений пунктів.

У Румунії жителі прикордонних з Україною Тульчанського та Галацького районів отримали на свої смартфони екстрене урядове попередження RO-Alert про загрозу падіння уламків під час атаки російських безпілотників на сусідній Ізмаїльський район України. Про це повідомляє румунське видання News.ro.

"Існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. У разі відсутності укриття залишайтеся в приміщенні, подалі від вікон і зовнішніх стін", – йшлося у цьому повідомленні.

Режим надзвичайної ситуації тривав близько 90 хвилин.

Відео дня

На ранок премь’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку вже був змушений заспокоювати населення та прессу, які стурбовані самим фактом будівництва укриттів та повітряними тривогами в прикордонних районах. За його словами, ситуація там повністю під контролем.

"На нас ніхто не нападає, люди добрі. Давайте заспокоїмо населення, бо ми всі сходимо з розуму. Ніхто на нас не нападав і не нападає. Деякі уламки впали з безпілотника, збитого українською армією. Не було вибухівки, не було нічого, що могло б завдати шкоди громадянам", – заявив він.

Падіння російських дронів у Румунії

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня під час чергового нальоту російських дронів на Ізмаїл, що відділений від Румунії лише одним з русел у гирлі Дунаю, один такий безпілотник впав на румунській території. Румунська влада певний час заперечувала цей факт, аж поки у мережі не з’явилося відео потужного вибуху саме на румунському боці Дунаю. Тільки тоді Бухарест визнав очевидне.

Спочатку румунська влада роздумувала про евакуацію населення із небезпечної зони, але потім вирішила облаштувати бетонні укриття.

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