На думку ЗМІ, німецький автогігант використав у якості лазівки спільне підприємство з китайською FAW Group.

Німецький автомобільний концерн Volkswagen увійшов на російський ринок зі своїми технологіями, які використовуються у формально китайських авто. Про це повідомляє Zeit Online.

Експерти з’ясували, що технології німецького концерну можуть використовувати в автомобілях китайського бренду Jetta, який у липні вийшов на ринок РФ.

Цей бренд є частиною китайської автомобільної FAW Group, яка виступає у якості офіційного партнера Volkswagen. Компанії навіть мають спільне підприємство.

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У Volkswagen, який залишив Росію через тиждень після повномасштабного вторгнення, відкинули підозру в експорті своєї продукції до РФ і заявляють про "хибність" таких повідомлень.

Втім, нескладно переконатись, що дизайн моделей Jetta, які тепер може придбати російський споживач, практично не відрізняється від таких автомобілів Volkswagen, як Tiguan чи Polo.

Як Volkswagen виходив з Росії

У травні минулого року повідомлялось, що Volkswagen Group остаточно пішла з РФ, продавши свої активи місцевому інвестору. За даними агенції Reuters, сума угоди склала 125 млн євро.

А ще раніше стало відомо, що росіяни заарештували всі активи Volkswagen. Нібито це зробили для того, щоб концерн не зміг вийти з ринку РФ.

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