Група не повідомляє про ціну угоди.

Німецька Volkswagen Group остаточно пішла з Росії, продавши свої активи місцевому інвестору. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Відзначається, що Volkswagen Group завершила продаж своєї частки в ТОВ "Фольксваген Груп Рус", включаючи локальні дочірні компанії, а також компанії ТОВ "Арт-Фінанс", яку підтримує російський дилер "Авілон".

Згідно з повідомленням, угода включає завод в Калузі, структуру імпортера (дистриб'юторський і післяпродажний бізнес), а також складські та фінансові послуги з усіма пов'язаними з ними співробітниками.

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Група не повідомила подробиць про ціну. Водночас агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що сума угоди оцінюється в 125 млн євро ($138 млн).

Відзначається, що завод компанії в Калузі має виробничу потужність 225 тисяч автомобілів на рік і більше 4 тисяч співробітників. Він був зупинений з березня 2022 року у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Догляд автомобільних брендів з Росії

Раніше в Росії заарештували активи Volkswagen, щоб не дати групі піти з російського ринку.

У зв'язку з війною в Україні європейські автомобільні бренди масово закривають заводи і припиняють виробництво в Росії. Зокрема, про такі плани заявляли шведський автоконцерн Volvo Group, автоконцерн Stellantis і виробник шин Continental.

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