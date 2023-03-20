Росія намагається адміністративними заходами припинити втечу західних брендів з країни.

У Росії заарештовані всі місцеві активи німецького автоконцерну Volkswagen за позовом автозаводу ГАЗ. Відповідне рішення ухвалив арбітражний суд Нижегородської області.

Як випливає з рішення суду, арешт накладено в якості "забезпечувального заходу" в рамках позову від російського автозаводу, що вимагає стягнути з німецького автоконцерну 15,6 мільярда рублів збитків.

У ГАЗі стверджують, що Volkswagen має намір незабаром піти з російського ринку і тому розірвав договір про виготовлення автомобілів в Нижньому Новгороді. Російське підприємство побоюється, що німці продадуть свої активи третім особам і тому не зможуть компенсувати ГАЗу його збитки.

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Суд погодився з доводами ГАЗу і заарештував всі російські активи Volkswagen Group, за винятком грошових коштів. Також суд заборонив компанії "Фольксваген Груп Рус" проводити ліквідацію, реорганізацію та інші реєстраційні дії.

Слід зазначити, що договір про виготовлення автомобілів Volkswagen в Нижньому Новгороді був укладений в 2011 році, а пізніше його продовжили до кінця 2025 року. Але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Volkswagen зупинив збірку на російському заводі і заявив про плани піти з російського ринку.

Санкції проти Росії - останні новини

За даними французьких аналітиків, санкції проти російської нафти зменшили доходи агресора вдвічі. Обмеження на експорт і стеля ціни виявилися дуже дієвими.

Західні експерти прогнозують, що санкції з Росії не будуть зняті до тих пір, поки Путін не опиниться в Гаазі.

При цьому глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що санкційний тиск призведе до переломних явищ в російській економіці вже до кінця поточного року.

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