Водночас глава Міноборони Британії зазначив, що він розуміє, що звернення Зеленського розраховані й на внутрішню аудиторію.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав українську владу виокремити "дрібку" подяки Заходу за надану допомогу. Коментуючи різку заяву Зеленського щодо НАТО, Воллес сказав, що Британія "не Amazon".

"Хочемо ми цього чи ні, але люди хочуть бачити дрібку вдячності... Іноді ви просите країни відмовитися від своїх власних запасів (зброї). Іноді доводиться переконувати законодавців на (Капітолійському) пагорбі в Америці", - цитує Воллеса The Guardian на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Воллес пригадав, як приїжджав торік в Україну: "Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм тоді це в минулому році, коли проїхав 11 годин, щоб отримати список (зброї).

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Водночас глава Міноборони Британії зазначив, що він розуміє, що звернення Зеленського розраховані й на внутрішню аудиторію. Понад те, Воллес переконаний, що і самі результати саміту НАТО є для України вкрай вигідними, бо Захід визнав Україну серед майбутніх членів Альянсу після завершення війни.

"Зараз є повна згода, що Україна приєднається до НАТО. Питання зараз не "якщо" (вступить), а "коли". Я розумію нетерпіння Зеленського щодо бажаних термінів вступу, але врешті у культурному сенсі існує згода, що Україна приєднається до НАТО", - цитує міністра LRT.

Зеленський у Вільнюсі - що сказав президент перед самітом

Напередодні поїздки до Литви Зеленський випустив доволі жорстку заяву через позицію НАТО щодо України.

"Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України... Безпрецедентно й абсурдно - коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України".

Саміт НАТО 11-12 липня - сюрпризи для України

Сьогодні проходить другий і останній день саміту НАТО у Вільнюсі за участю українського глави Володимира Зеленського.

Під час першого дня, 11 липня, країни-члени Альянсу під час зустрічі домовилися, зокрема, зняти для України ПДЧ. Крім того, було сформовано коаліцію щодо поставок ЗСУ західних винищувачів.

Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, які стануть частиною нового "потужного" оборонного пакету. Крім того, Німеччина планує надати Україні додаткові пускові установки "Patriot" і ракети до них, а Канада - бронетехніку.

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