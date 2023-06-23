Він написав на них заяву в Слідком РФ.

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова у "геноциді російського народу".

Прес-служба Пригожина опублікувала відповідь на питання, чи може він підтвердити справжність заяви в слідчий коммітет Російської Федерації від його імені, яке з'явилося в мережі. Ватажок ПВК заявив, що дійсно заявив на них.

"Так, це ті самі заяви на Герасимова і Шойгу, згідно з якими вони повинні понести відповідальність за геноцид російського народу, вбивство десятка тисяч російських громадян і передачу російських територій ворогові. Причому передачу навмисну, точно також, як і вбивство російських громадян і геноцид. У Шойгу геноцид за національною ознакою", - сказав Пригожин.

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Ворожнеча між Пригожиним і Міноборони

Як відомо, ватажок "вагнерівців" неодноразово звинувачував російське Міноборони в тому, що вони не надають його найманцям достатньо боєприпасів, а також критикував Шойгу і Герасимова.

На початку літа Шойгу заявив, що всі "добровольчі підрозділи" повинні до 1 липня укласти контракти з Міністерством. Пригожин відмовився і закликав усіх, хто не захоче цього робити, приєднатися до "Вагнера".

Пізніше російський диктатор Путін підтримав рішення Міноборони, проте Пригожин сказав, що його найманці "не готові знову йти шляхом ганьби".

В останньому інтерв'ю Пригожин заявив, що війна в Україні була потрібна для того, щоб Шойгу отримав звання маршала і другу зірку героя.

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