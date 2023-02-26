Він заявив, що міністр оборони РФ повинен постати перед воєнним трибуналом, але не через свого "придурка-зятя".

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін накинувся на міністра оборони РФ Сергія Шойгу через нещодавні скандали за участю його зятя - блогера Олексія Столярова. Той напередодні підтримав антивоєнний пост, а потім порадив "Z-бидлу" менше "п*здіти".

У своєму Телеграм-каналі Гіркін заявив, що свідомо не репостить нічого про зятя "фанерного маршала" Шойгу, адже ситуація "в сім'ї не без виродка" може бути у кожного. Однак претензій до самого Шойгу у нього чимало, і не через його "сімейку".

"У мене претензії до пана Шойгу зовсім не через його сімейку, а через те, що я вважаю цього мерзотника, гедоніста і тупорилого жадюгу одним з найголовніших винуватців нашої кричущої непідготовленості у війні у військово-технічній сфері, а також у розстановці в МО РФ абсолютно непрофесійних та абсолютно безталанних кадрів", - заявив Гіркін.

Терорист вважає, що Шойгу винний у "перетворенні МО РФ на надбюрократичну структуру".

"МО РФ недієздатне у військових діях і саме за це Шойгу має відповідати перед військовим трибуналом. А не за свою дочку, що пішла в тата, і її мерзенного придурка-зятя", - додав Гіркін.

Скандал із зятем Шойгу

У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну зять Шойгу Олексій Столяров "лайкнув" пост іншого блогера - Юрія Дудя, який звинуватив Путіна і його оточення у кривавій і "безглуздій" війні.

Потім Столяров прибрав "лайк", але реакція зятя Шойгу потрапила на "скріни". Йому почали писати росіяни, що підтримують вторгнення, на що той послав їх на фронт: "Z-бидло забули запитати. Іди на фронт, а не п*зди мені тут".

Згодом ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пообіцяв зловити російського блогера Олексія Столярова, який зятем Сергія Шойгу, за його нібито антивоєнну позицію.

У розпал скандалу з його підтримкою антивоєнної публікації Столяров опублікував відео з розкішного відпочинку. На ролику "засвітилася" і донька Шойгу.

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