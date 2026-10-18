'Він дуже обережний': Венс розповів про свої враження від Путіна

Венс зазначив, що ніколи не зустрічався з Путіним особисто.

Віце-президент США Джей Ді Венс розповів про свої враження від телефонних розмов із Володимиром Путіним, похваливши російського диктатора.

Так, Венс зазначив, що ніколи не зустрічався з Путіним особисто, однак розмовляв із ним телефоном, і реальний образ глави Кремля відрізняється від "стереотипу" в американських медіа.

"Він був спокійнішим, ніж можна було б очікувати… Він дуже виважений і обережний у своїх словах", - заявив Венс.

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Венс також заявив, що Путін "дбає про інтереси Росії – так, як він їх розуміє".

Він висловив переконання, що лідер РФ поважає президента США Дональда Трампа.

"Одна з причин, чому він поважає президента, полягає в тому, що він бачить: президент дбає про інтереси американського народу", - сказав віце-президент США.

Дональд Трамп переходить на сторону Росії

Президент США підписав виконавчий указ, який скасовує "пекельні" санкції проти РФ, передбачені законопроектом, названим на честь покійного сенатора Ліндсі Грема.

Також раніше Трамп скасував санкції щодо російського дизельного палива. Після цього стало відомо, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення санкцій щодо танкерів "тіньового флоту", які перевозять нафту та нафтопродукти з Росії, Ірану та Венесуели.

Крім того, видання NYT писало, що у Трампа запропонували Україні відновити транзит газу в ЄС, а Європі - відновити закупівлі російського газу у великих обсягах.

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