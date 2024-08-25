Також Росії пропонували використовувати так названий принцип справедливості за можливістю – хто раніше потрапив в полон, тих звільнять раніше.

Російській стороні запропонували абсолютно прозорі, адекватні і зрозумілі принципи проведення обмінів полоненими на підставі Женевської конвенції.

Таку заяву в етері телемарафону зробив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він назвав кілька пріоритетних категорій для обміну. Першою, за словами Лубінця, є важкопоранені полонені.

"Для цього нам треба обов’язково створити змішані медичні комісії. Україна це зробила ще в попередньому році і чекаємо, коли це зробить Росія", – сказав омбудсмен.

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Друга пріоритетна категорія – це українські жінки, наголосив Лубінець.

"На жаль, 461 українська героїня станом на зараз залишається в російському полоні з числа військовополонених. Третя категорія – всі решта", – акцентував Лубінець.

Омбудсмен додав, що російській стороні неодноразово пропонували для повернення всіх інших використовувати так названий принцип справедливості за можливістю – хто раніше потрапив в полон, тих звільнять раніше.

"Нам здається, що це принципи проведення обмінних процесів, які повинні бути підтримані всіма. Принаймні з боку наших міжнародних партнерів, колег всі підтримують подібні принципи. Щодо російської сторони, ми чекаємо на підтвердження або принаймні, обговорення проведення таких принципів", – констатував Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими: це варто знати

24 серпня 2024 року, на 33-й День Незалежності, Україна повернула з російського полону 115 захисників. Серед звільнених військових – представники Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби, повідомив президент Володимир Зеленський.

Згодом у Координаційному штабі розповіли деталі 55-го обміну. Усі врятовані з полону РФ – це військовослужбовці-строковики. Серед них, зокрема, ті, які потрапили у полон ще в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, дев'ятеро незаконно засуджених в Росії українських оборонців, військові моряки та прикордонники, а також 82 оборонці Маріуполя.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зауважив, що операція Сил оборони України в Курській області Росії привела до активізації перемовин про обмін полоненими.

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